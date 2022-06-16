Общественные душевые и запрет украинского языка: оккупанты издеваются над жителями Мариуполя

Бесчеловечность российских захватчиков зашкаливает

В оккупированном Мариуполе, который все больше и больше "тонет" в "русском мире", россияне отличились новым пробитием пропагандистского дна. Теперь для людей, которые готовят еду на улице, хотят предложить дополнительные блага — в виде общественного душа, который почему-то получил название "пункт помывки".

Больше подробностей и видео опубликовано в Telegram-канале советника мэра города Петра Андрющенко. Как отмечает чиновник, коллективное принятие душа местными жителями происходит под звуки пропагандистских новостей, идущих из громкоговорителей российских авто.

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Подобный пункт открыли рядом со зданием бывшего гипермаркета "Метро". Судя по всему рядом находится еще одно схожее строение — но уже для "приема гигиенических процедур". Чем отличаются эти два сооружения, оккупанты не объясняют.

А пока часть мариупольцев получила возможность относительно нормально помыться, оккупанты продолжают сыпать в их головы российскую пропаганду. В том числе — и самым маленьким. Потому как в школах начались притеснения украинского языка среди школьников. Детям запрещают говорить на родном языке даже во время перемен, подчеркивая, что могут наступить "последствия" как для самих малышей, так и их родителей.

"Денацификация на всех уровнях в лучших примерах СССР", — говорит Андрющенко.

Также советник мариупольского мэра отметил, что уже с 1 августа в разбитом городе планируют устроить платный проезд. Судя по всему, билет можно будет приобрести за 18 рублей (9 гривен). Пока же по Мариуполю уцелевшие автобусы ездят "по графику", разрыв в котором составляет 2-4 часа.

Петр Андрющенко подчеркнул, что с такими "хозяевами" у Мариуполя нет никаких шансов на нормальное будущее.

Это подтверждается и тем простым фактом, что российское "освобождение" довело горожан до угрозы эпидемии холеры. Что следует делать, дабы не подхватить это заболевание, "Телеграф" узнавал у профильного медицинского работника, врача-инфекциониста Анастасии Неклюдовой.