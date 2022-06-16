Укр

Не позитивом единым: Ким откровенно рассказал о самых тяжелых днях войны

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Виталий Ким известен своим оптимизмом, которым вдохновлял соотечественников
Виталий Ким известен своим оптимизмом, которым вдохновлял соотечественников

Первые дни после вторжения глава Николаевской ОВА переживал так же тяжело, как и остальные

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прославился среди украинцев своим позитивом в начале войны, однако сам переживал шок, как и все.

О том, как прошли для него первые дни полномасштабного вторжения оккупантов в Украину, он рассказал в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Ким поделился воспоминаниями, что и для него начало войны стало шоком, первый день был очень суетливым, а первая неделя, — самой сложной: "Руки тряслись, думали, что делать, принимали решения, учитывая ситуацию".

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По словам чиновника, первые дни он буквально жил в офисе, поскольку пришлось решать все вопросы, пока не прибыл генерал-майор Дмитрий Марченко, который после заведовал обороной Николаева.

"Первые три недели мы спали по 2-3 часа", — рассказывает Ким.

Он также поясняет всплеск своей популярности, и как стал успокоителем украинцев, давая им желание жить дальше, — по его словам, в первое время люди нуждались в информации, и пока спали формальные рамки, он говорил с ними простым языком со своими фирменными шутками.

"Я оптимист – и не без основания", — подытожил Ким.

Как сообщал "Телеграф", ранее Виталий Ким объяснил, почему российские военные так активно обстреливают Николаев.

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#Николаев #Виталий Ким