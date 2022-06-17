ВСУ отбросили врага от стратегически важного города на Донбассе (карта)

Россияне массово расстреливают жилые дома

Украинским военнослужащим, держащим удары сразу по девяти направлениям на Донбассе, удалось отбить очередную атаку россиян на Золотое. Это одна из важнейших точек фронта, ведь ее удерживание помогает ВСУ более свободно чувствовать себя под Северодонецком, за которые регулярно идут бои.

По информации руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, количество обстрелов оккупационной армии увеличивается ежедневно. Однако украинцы по-прежнему держат оборону и не позволяют россиянам контратаковать и прорываться в стратегически важных местах фронта.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

На карте можно увидеть, как оккупанты пытаются окружить район Северодонецка. Несомненно, в их планах есть создание очередного котла. Впрочем, отважные действия ВСУ в Золотом пресекают подобные попытки на корню — россиян отбрасывают на километры от отдельных населенных пунктов. Так произошло и с Золотым.

Бои за Северодонецк и Золотое

Между тем продолжаются серьезные обстрелы со стороны россиян по другим населенным пунктам. По-прежнему больше всего страдает инфраструктура Лисичанска и Северодонецка.

Многие дома стоят обгоревшие

Оккупанты, не стесняясь, стреляют по жилым кварталам, устраивая пожары и становясь причиной смерти мирных украинцев. Как говорит Гайдай, в Лисичанске после обстрела местного дома культуры погибло минимум трое человек, еще семеро находятся в больнице с различными травмами.

Еще одна атака уничтожила здание профилактория. Под завалами, вероятно, находятся люди, однако из-за обстрелов обследовать территорию пока невозможно.

Часть зданий осталась лишь в виде руин

В Северодонецке также есть потери среди гражданских — после обстрелов погибли мать с сыном.

Ежедневно от прилетов авиации и артиллерии противника разрушаются десятки домов — как многоэтажных, так и частных.

"Русский мир" во всей красе

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что уничтожение городов является своеобразным подходом к ведению войны у россиян. Об этом сами боевики признаются на примере Мариуполя.

Также мы рассказывали, что на территории Северодонецка было уничтожено элитное подразделение "кадыровцев". При этом в российском пространстве еще несколько дней назад отчитались о "взятии города".