Стало известно, куда целились и куда попали оккупанты в Кременчуге

Россияне даже не пытаются напрягаться, отправляя ракеты по уже отработанным объектам

Ранним утром субботы, 18 июня, был нанесен массовый ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Минимум восемь крылатых ракет попали по инфраструктуре города, некоторые из них задели уже ранее пострадавшие объекты.

По словам руководителя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, наибольше пострадал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, а также местная тепловая электростанция (ТЭЦ).

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Как объяснил чиновник, НПЗ был поражен сразу шестью ракетами, которые попали в различные места на территории предприятия. Еще два прилета пришлись на Кременчугскую ТЭЦ. Все взрывы произошли за очень короткий период времени.

Дмитрий Лунин подчеркивает, что эти два объекта инфраструктуры чаще всего страдают от ракетных ударов россиян в Кременчуге. Противник уже не единожды отправлял своих смертоносных "птичек" на эти строения.

Дым начал распространяться на ближайшие села

Стоит подчеркнуть, что нефтезавод является нерабочим, однако даже это не останавливает российских солдат от пуска ракет.

К счастью, нынешняя атака обошлась без жертв и пострадавших. Впрочем, на месте продолжают работать спасатели — гасят вспыхнувший пожар и осматривают повреждения, нанесенные российскими боеприпасами.

Как известно, с раннего утра небо над Кременчугом было затянуто клубами темного дыма — после массового ракетного удара.

Однако непростым начало субботы стало не только для Полтавщины. Как писал "Телеграф", около двух часов ночи многие жители Одессы проснулись от нескольких громких взрывов, после которых включился сигнал тревоги.

Позже оказалось, что украинские ПВО-шники прицельно отработали по двум российским ракетам "Оникс", запущенных с территории оккупированного Крыма.