Речь на похоронах Романа Ратушного растрогала до слез: видео облетело сеть

Защитника Украины в последний путь провожали сотни киевлян

В субботу, 18 июня, в Киеве провели в последний путь известного общественного деятеля и защитника Украины, который отдал жизнь за родину, Романа Ратушного. Тарас Ратушный, отец героя, выдал проникновенную речь на похоронах.

Видео с речью отца общественного деятеля растрогало сеть. Тарас в конце своей речи отметил, что украинцам предстоит еще много работы, чтобы построить лучшую страну, но для начала надо остановить российских оккупантов.

"Ты не построил дом, но сформировал общину. Ты не посадил дерево, но отбил парк. Ты не оставил детей, но ты не остался без потомков", — сказал убитый горем отец.

Речь Тараса Ратушного на похоронах сына

Напомним, Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области, на одном из горячих направлений. Активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта только через несколько дней после его смерти. 16 июня жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

Ранее сообщалось, что на фронте героически погиб разведчик-шахматист.