Россияне провели сразу шесть штурмов на важном направлении на Донбассе и получили по зубам (карта)

На некоторых направлениях бои практически не утихают

Луганская область остается одним из самых активных участков фронта даже на 116-й день полномасштабной российско-украинской войны. Российские оккупанты не оставляют надежд на полный захват региона, поэтому пытаются действовать дерзко и быстро, хотя это им и не помогает.

Согласно свежей сводке данных от Генштаба ВСУ на утро 19 июня, противник за прошедшие сутки совершил минимум шесть серьезных атак в различных направлениях Луганщины. Однако большинство из этих штурмов закончились позорным отступлением благодаря отваге украинских защитников.

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Сообщается, что изначально был отбита попытка штурма рядом с населенным пунктом Тошковка, что сейчас временно находится в российской оккупации. Россиянам пришлось отводить подразделения и проводить перегруппировку.

Также захватчики потерпели поражение, пытаясь атаковать Золотое сразу с двух направлений — от Орехового и Первомайска. ВСУ дали достойный бой, россиянам пришлось сбегать на предыдущие позиции.

Черепами отмечены отбитые атаки

Остановлена и попытка продвижения врага со стороны Врубовки к Николаевке. Украинские воины сдержали наступление врага точным огнем, который не слишком понравился россиянам.

Продолжаются активные боевые действия в еще двух направлениях Донбасса. Россияне пытаются штурмовать населенные пункты Горское (со стороны Орехового) и Николаевка (со стороны Ныркового). Следует отметить, что минимум по второму имеется информация о попытках россиян собирать разведданные о ситуации в регионе. Несмотря на продолжающиеся бои, ВСУ имеют все шансы дать врагу по зубам и здесь.

Следует отметить, что столкновения между оккупантами и украинскими защитниками происходят не только на Луганщине. Как обстоит ситуация на других участках фронта "Телеграф" рассказывал с помощью свежих карт боев в Украине.

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