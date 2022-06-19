В Мелитополе оккупанты придумали подлость для студентов и школьников: в чем подвох

Документы временной "власти" не будут признаны нигде в мире

Под конец четвертого месяца оккупации россияне в Мелитополе пытаются переделать под себя образовательную систему, — студентов-контрактников подкупают переходом на бюджетную форму обучения, а школьников собирают для проведения непонятных тестов.

"Телеграф" собрал последние данные о ситуации с образовательной сферой в городе по состоянию на утро воскресенья, 19 июня.

Подкуп студентов

Интересное объявление появилось на здании Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого (МГПУ). Сообщается, что студенты-контрактники переводятся на бюджетную форму, при этом вся задолженность перед Украиной за обучение будет "списана".

Объявление подписал "ректор" Андрей Чуйков, — он был преподавателем Харьковского университета МВД, бывшим подполковником милиции и известным антимайдановцем.

Что дипломы захваченных оккупантами учебных заведений не будут признаны нигде в мире, - тактично умалчивается

А как же школьники?

"Департамент образования" оккупационной "власти" Мелитополя возглавила Елена Шакурова, и последние дни по ее распоряжению детей зазывают в школы для сдачи тестов под угрозой исключения.

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров объясняет, что в соответствии с украинским законодательством до 31 августа 2022 года идут летние каникулы, и дети не должны ходить ни на какие тесты оккупантов, передавая им тем самым свои личные данные.

"Документы об образовании, которые будет обещать выпускникам оккупационная власть, будут недействительными в Украине и за ее пределами. В то же время понесут уголовную ответственность педагоги, которые умышленно пропагандируют российские нарративы в учебных заведениях, поддерживают временную оккупацию и обучают детей по российской программе", — подчеркивает Федоров.

Выпускники 9 и 11 классов получат украинские документы об образовании, — сделать это можно в Запорожье.

Ученики, проживающие на оккупированной территории, могут продолжить получать образование на подконтрольной украинским властям территории.

Мелитополь сегодня

С каждым днем оккупанты все упорнее пытаются навязать "русский мир" жителям черешневой столицы Украины, — на улицах повсеместно можно увидеть российские флаги и военную технику рф.

Однако пусть это не печалит мелитопольцев, ведь каждому известно, что Мелитополь — это Украина, и его обязательно освободят от оккупации.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как сильно подскочили цены в супермаркете оккупантов в Мелитополе.