Алиев жестко прошелся по Тищенко из-за бегства нардепа из Киева (видео)

Бывший "динамовец" призывает не забывать действий депутатов во время войны

Скандальный украинский футболист Александр Алиев, который вступил в ряды теробороны Киева после начала полномасштабного вторжения рф, проехался по украинским депутатам.

Соответствующее интервью бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины доступно на YouTube-канале ПРОФУТБОЛ Digital. Алиеву не нравится поведение некоторых, депутатов, которые выехали со страны в тяжелые времена, или уехали на запад страны.

"Мне нас*ать на депутатов, кто они, что они. У нас горе в стране, ты принимаешь законы этой страны, жмешь кнопки. А почему ты уси*аешся и уезжаешь в Европу, а когда второго апреля все закончилось, возвращаешься сюда и показываешь, якобы ты был здесь?

Многие знают, кто здесь был, кто здесь не был. Мы знаем прекрасно как Колюня Тищенко рассказывает, как он был здесь. А мы знаем, как он на Закарпатье сидел. Этого же никто не говорит. А чего бояться? Говорите, пускай люди знают. На войне очень многие делают еще больше денег. Если ты наворовал в то время, ты со своего кармана достань деньги и сделай бронежилеты, сделай каски, сделай форму. Если бы не волонтеры, много чего бы не было у ребят", — заявил футболист.

Читайте также: Категория Политика «Непризнанный герой» - история с наградным оружием нардепа Тищенко закончилась очередным скандалом Нардеп снова вляпался в скандал — никто не может понять за что его наградили боевым оружием

Ранее сообщалось, что Николай Тищенко оказался в эпицентре скандала, подарив теробороне бронежилеты, которые рассыпаются. Кроме того, нардепа наградили оружием во время войны, вызвало шквал негатива в сети.