Оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Донбассе (карта)

Россияне провели массированную атаку на одном из направлений

Во вторник, 21 июня, на 118-й день полномасштабного вторжения рф в Украину оккупанты превосходящими силами сумели занять Тошковку (Луганская область).

Об этом во время телемарафона новостей сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает telegram-канал главы ОВА.

Гайдай рассказал, что захватчики сумели захватить Тошковку с помощью большого количества тяжелой техники.

"Более 1,5 батальонно-тактической группы тяжелой техники и значительное количество солдат враг бросил в направление Тошковки, они смогли совершить прорыв, контроль над населенным пунктом потеряно", — заявил Гайдай.

По информации Генштаба ВСУ, на Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного. Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

В направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населенного пункта Горное.

Оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Донбассе

Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили "Ураганом" по Харькову, в результате чего погибли мирные жители.

Напомним, в рф из-за провалов на войне сменили очередного генерала.