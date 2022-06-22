ВСУ вновь ударили по Змеиному: в ответ россияне увеличили число кораблей в Черном море

Противник постоянно увеличивает количество ракетных носителей в море

Украинские военнослужащие продолжают героически держать оборону Украины по всем направлениям фронта, в том числе и на южном. Одной из "горячих" точек противостояния российской навале является остров Змеиный, где в последнее время активизировались бои.

Как отчитались в свежей сводке представители оперативного командования "Юг", за прошедшие сутки ВСУ был нанесен серьезный ущерб скоплению техники оккупантов на этом клочке суши. Значительные повреждения получила важная техника противника.

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Прежде всего важной целью стал зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1". У россиян отобрали одну из возможностей пускать ракетные снаряды в сторону украинских городов и авиационной техники. Также во время атаки было уничтожена часть автомобильной техники врага и радио-локационная станция.

Техника Панцирь С1

К слову, более конкретные цифры наши военнослужащие продолжают уточнять. Всего же за последние сутки на южном направлении было уничтожено минимум 49 человек личного состава армии противника.

Добавим, что россияне пытаются оставлять за собой попытки демонстрировать техническое превосходство. Поэтому сейчас украинским областям угрожает минимум 44 крылатые ракеты. Они располагаются на пяти надводных, одной подлодке и трех больших десантных кораблях в Черном море.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ удалось достичь определенных успехов на южном направлении фронта. Как демонстрировали свежие карты боев, наши парни продвинулись в херсонском направлении.