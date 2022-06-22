ВСУ ударили по оккупантам на Луганщине и повергли их в панику: эффектное видео

В попытках спастись часть врагом попряталась в обычные погреба

На днях в Луганской области взорвался один из вражеских складов боеприпасов. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, украинские военнослужащие прицельным огнем уничтожили пункт складирования оружия и техники противника, параллельно устроив тому несколько нервных часов наблюдения.

Видеозапись метание россиян по временно оккупированному Хрустальному (бывший Красный Луч) чиновник опубликовал в своем Telegram-канале. Геращенко подчеркнул, что на этот раз все вражеские солдаты, к сожалению, сумели выжить.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

На видео захватчики утверждают, будто бы украинцы использовали для атаки "Точку-У". Так ли это, неизвестно, однако стоит подчеркнуть, что мирную инфраструктуру города ВСУ не задели — их интересовало исключительно уничтожение склада российских боеприпасов.

Так это выглядело сверху

Судя по всему, россияне не ожидали подобной атаки, поэтому были застигнуты максимально врасплох. Это подтверждает и засилье нецензурной лексики на видеозаписи (строго 18+!).

"В этот раз "гастролеры" из рф чудом выжили, — резюмировал Геращенко. — Но следующая встреча с нашими бойцами точно станет последней для оккупантов!"

Напомним, что склад был взорван на территории города Хрустальный. До 2016 года он был более известен под названием Красный Луч.

Хрустальный на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам удалось уничтожить пункт управления 20-й армии рф. Скорее всего, противник понес очередные серьезные утраты в офицерском составе.

Также мы писали о том, как в Донецке самоликвидировалась база оккупантов под названием "Кальдиус".