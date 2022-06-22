Как ножом по сердцу: беженцы из Мариуполя показали, как уничтожили их дом (видео)

Владелица квартиры вместе с семьей успела выбраться из города до всех ужасных событий

Оккупированный россией Мариуполь, где полностью сносят разбитые бомбежками дома, уже стал именем нарицательным для нынешней российско-украинской войны. О масштабах настоящих разрушений можно лишь догадываться, ведь ежедневно всплывают все новые и новые факты российских преступлений. Как, к примеру, сравнительные ролики "до/после", которыми щедро поделилась одна из жительниц Мариуполя, оставившая без присмотра квартиру с новым ремонтом после прихода "русского мира".

Она показала миру, как "освободили" ее дом в соцсети TikTok, где публикуется под псевдонимом Friquette. Изначально блог был заведен для того, чтобы показывать счастливую котячью жизнь. Однако война внесла свои коррективы.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Порядок дома до "асвабадителей" и после", — под таким слоганом женщина опубликовала в своем аккаунте сразу четыре видео.

Жительница Мариуполя показала, как "денацифицировали" их новенький евроремонт в кухне, ванной, спальне и гостиной. При этом она уточнила, что вместе с семьей и любимым котом успела выехать из Мариуполя еще 25 февраля, оставив все вещи дома.

"На всю квартиру уцелел один шкаф, и из него вынесли только дорогое и брендовое, — рассказывает женщина. — А без бирок или "ноунейм" оставили".

Если почитать комментарии, узнаешь еще больше — "русский мир" пришел в дом украинки уже во второй раз. Изначально она проживала в Донецке, откуда была вынуждена выехать в 2014 году. Тогда же оккупанты "освободили" ее от квартиры впервые.

В мариупольскую квартиру с новым ремонтом женщина вместе с семьей заехала незадолго до войны. По ее же словам, они успели пожить на этом месте всего месяц. Сейчас же дом уже снесен российскими оккупантами в попытках скрыть следы преступления.

Сама Friquette находится на подконтрольной территории Украины и раздумывает, как еще раз начинать жизнь с нуля.

Конечно же, такая история не смогла оставить равнодушными пользователей соцсети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к какому цинизму в Мариуполе опустились россияне накануне памятной для себя даты — годовщины вторжения Германии на территорию СССР.

Также мы писали, в каких условиях сейчас приходится выживать оставшимся в городе жителям Мариуполя.