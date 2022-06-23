Жители гибнут в собственных домах, связь отсутствует: как на линии огня живет Лисичанск
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Пребывание в прифронтовом городе — непростая задача
Российские войска уже не первую неделю массово обстреливают Лисичанск, что на Луганщине, ведь он остается одним из форпостов области, которую стараются захватить оккупанты. Сейчас враг максимально близко подошел к городу, однако в нем остается еще значительное количество мирных жителей.
Как сейчас приходится строить быт под регулярную канонаду обстрелов и страх за свою жизнь, рассказали корреспонденты "Военного телевидения Украины". Лисичанск оказал медийщикам не самый теплый прием, продемонстрировав все "прелести" жизни в прифронтовом населенном пункте.
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Штурмовать город россияне пока не пытаются, еще копят силы. Однако это не мешает им методично уничтожать мирную инфраструктуру Лисичанска с помощью ствольной и реактивной артиллерии. По предварительным оценкам, в нескольких десятков километров от города расположено более сотни единиц такого вооружения.
Особо с целями враги не разбираются — бьют по жилым домам, магазинам, другим гражданским объектам. По словам местных жителей, в Лисичанске погибает много людей. При этом некоторые даже не выходят из собственного дома или квартиры — смерть им приносят снаряды "русского мира".
На въезде в город и некоторых улицах можно заметить сгоревшие легковые авто. Этот металлолом не убирают, он служит чем-то вроде дополнительных ограничителей для передвижения противника. Рядом с машинами располагаются и огромные хвосты крылатых ракет, которые служат свидетельством российских преступлений против Украины.
Важно отметить, что в Лисичанске все еще остается много мирных людей. Это связано и с осложненной логистикой — постоянные хаотичные обстрелы не помогают выезду, и с отсутствием связи. Последнее мешает даже банальному вызову медиков или спасателей в случае необходимости.
Больше деталей можно узнать (и увидеть) в репортаже ВТУ:
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне могут бросить абсолютно все силы на захват Лисичанска и Северодонецка. К чему это приведет, объяснял капитан ВСУ Виктор Трегубов.
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