Жители гибнут в собственных домах, связь отсутствует: как на линии огня живет Лисичанск

Пребывание в прифронтовом городе — непростая задача

Российские войска уже не первую неделю массово обстреливают Лисичанск, что на Луганщине, ведь он остается одним из форпостов области, которую стараются захватить оккупанты. Сейчас враг максимально близко подошел к городу, однако в нем остается еще значительное количество мирных жителей.

Как сейчас приходится строить быт под регулярную канонаду обстрелов и страх за свою жизнь, рассказали корреспонденты "Военного телевидения Украины". Лисичанск оказал медийщикам не самый теплый прием, продемонстрировав все "прелести" жизни в прифронтовом населенном пункте.

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Штурмовать город россияне пока не пытаются, еще копят силы. Однако это не мешает им методично уничтожать мирную инфраструктуру Лисичанска с помощью ствольной и реактивной артиллерии. По предварительным оценкам, в нескольких десятков километров от города расположено более сотни единиц такого вооружения.

Такими зияющими дырами Лисичанск встречает приезжих

Особо с целями враги не разбираются — бьют по жилым домам, магазинам, другим гражданским объектам. По словам местных жителей, в Лисичанске погибает много людей. При этом некоторые даже не выходят из собственного дома или квартиры — смерть им приносят снаряды "русского мира".

Такой техники полно на улицах Лисичанска

На въезде в город и некоторых улицах можно заметить сгоревшие легковые авто. Этот металлолом не убирают, он служит чем-то вроде дополнительных ограничителей для передвижения противника. Рядом с машинами располагаются и огромные хвосты крылатых ракет, которые служат свидетельством российских преступлений против Украины.

Вот такие сюрпризы подбрасывает украинцам "русский мир"

Важно отметить, что в Лисичанске все еще остается много мирных людей. Это связано и с осложненной логистикой — постоянные хаотичные обстрелы не помогают выезду, и с отсутствием связи. Последнее мешает даже банальному вызову медиков или спасателей в случае необходимости.

Дым от обстрелов и прилетов - уже привычное явление для местных

Больше деталей можно узнать (и увидеть) в репортаже ВТУ:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне могут бросить абсолютно все силы на захват Лисичанска и Северодонецка. К чему это приведет, объяснял капитан ВСУ Виктор Трегубов.

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