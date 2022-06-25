Ночная атака на Житомир: в городе слышны взрывы и работа авиации, что известно

Для жителей Житомирщины частично повторяются первые дни войны

В ночь на 25 июня российские оккупанты начали массированную воздушную атаку на северные области страны. Первой под обстрелы ракет попала Житомирщина, где звуки взрывов звучат с четырех утра.

Как подтверждает корреспондент "Телеграфа", только в областном центре изначально было слышно до шести громких взрывов. Также в небе был слышен гул авиации, открытые источники сообщают, что по области работали самолеты противника. Вероятно, частично для атаки на Житомир использовались российские истребители.

По информации Telegram-канала "Беларускі Гаюн", атака происходила с территории Гомельской области Беларуси. Военнослужащие выпускают ракеты с воздуха. О характерных звуках, а также "хвостах" от пролета в небе сообщали жители Светлогорска, Петркова, Наровли и Мозыря.

Так выглядит остаточный след запущенных ракет с территории Беларуси

Первые сообщения о взрывах пошли с 4 утра. Спустя два часа жители Наровли все еще информируют о вылете ракет.

"Предположительно вылеты бомбрдировщиков из рф, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов рф, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в рф", — пишут администраторы "Беларуского Гаюна".

Карта запуска ракет по Житомирщине

Информация о взрывах подтвердили и в Житомирской областной военной администрации, однако ни о пострадавших, ни о разрушениях пока не распространялись. Людей просят сохранять спокойствие и прятаться в укрытиях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о взрывах на временно оккупированной территории Херсонской области. Предварительно считается, что в Скадовске были атакованы позиции российских захватчиков.