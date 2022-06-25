россия ударила по военному объекту на Львовщине, есть пострадавшие

Треть ракет удалось сбить на подлете

россия нанесла по Украине множество ракетных ударов утром 25 июня. Во Львовской области целью врага стал военный объект в Яворовском районе. Часть ракет попали в цель.

Согласно информации от главы ОВА Максима Козицкого, удар произошел в 4 утра. Выпущены были шесть ракет, четыре из которых долетели. Предварительно две удалось сбить в воздухе. Ракетный удар был нанесен с Черного моря.

По состоянию на 9 утра пожар на месте попадания локализирован. Пострадали четыре человека. Один средней тяжести, трое в легком состоянии. Пострадавшие госпитализированы. Отметим, что в Яворовском районе находится Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворовский полигон.

россия 25 июня ударила также со стороны беларуси и по другим местам дислокации военных, в частности — по Десне в Черниговской области. Предварительно там жертв нет. Удары наносились также и по Житомирской области — были выпущены более 20 ракет.

Ранее "Телеграф" писал, что россия кроме того, что нарастила количество ракетных обстрелов Украины, продвигается на Луганщине и хочет окружить Лисичанск со стороны Лимана — об этом свидетельствуют карты боевых действий.