Облезлый "русский мир": Мелитополь "утонул" в ободранных плакатах оккупантов

Борды не выдерживают груза пропаганды

Спустя почти четыре месяцы оккупации россияне продолжают попытки перестроить под себя "черешневую столицу" Украины Мелитополь, однако у них не очень это получается, — не выдерживают даже пропагандистские плакаты.

Об этом можно судить по свежим фото из города, которые попали в распоряжение "Телеграфа". Хотя оккупанты не так давно "хозяйничают" в Мелитополе, их плакаты уже рвутся и сами отклеиваются.

В многих уголках Мелитополя можно найти плакаты с напоминанием известных цитат князя Александра Невского: "Не в силе бог, а в правде", "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! На том стояла и стоит русская земля".

Но борды не выдержали "русского мира", и эти плакаты истерлись, местами оборвались и облезли.

Стоит заметить, что Александр Невский был князем Новгородским, Псковским, Владимирским и Киевским, его очень почитает русская православная церковь и сами россияне, которые запомнили его как великого воителя и патриота.

Однако современные историки, сопоставляя факты о его правлении, называют его циничным и прагматичным политиком, действовавшим в собственных интересах, при этом, информацию о нем явно приукрашивали.

Православная церковь Украины его не канонизировала как Великого князя Киевского.

Как сообщал "Телеграф", также оккупанты навязывают жителям Мелитополя воспоминания о Таврической губернии, которая ранее была на той территории.