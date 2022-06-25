Русские ударили по ядерной установке в Харькове: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 825
В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние
В субботу, 25 июня, на 122-й день полномасштабного вторжения рф оккупанты нанесли удар по ядерной подкритической установке "Источник нейтронов" в Харькове.
Об этом сообщает Госатомрегулирования на своем telegram-канале.
"По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", — сообщили в Госатомрегулирования.
В результате было повреждено:
- северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
- вентиляционную трубу основного здания установки;
- систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;
- корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
- обшивку основного здания установки.
В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания "Источник нейтронов" в пределах нормы. Госатомрегулировании отметили, что продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
Напомним, россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину обстреливали "Источник нейтронов" в Харькове и здание Харьковского физико-технического института. В последнее время оккупанты увеличили количество обстрелов Харьковщины.