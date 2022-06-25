Русские ударили по ядерной установке в Харькове: что известно

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние

В субботу, 25 июня, на 122-й день полномасштабного вторжения рф оккупанты нанесли удар по ядерной подкритической установке "Источник нейтронов" в Харькове.

Об этом сообщает Госатомрегулирования на своем telegram-канале.

"По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки", — сообщили в Госатомрегулирования.

В результате было повреждено:

северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционную трубу основного здания установки;

систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивку основного здания установки.

В результате измерения переносным дозиметром установлено, что радиационный фон в экспериментальном зале здания "Источник нейтронов" в пределах нормы. Госатомрегулировании отметили, что продолжение обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним, россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину обстреливали "Источник нейтронов" в Харькове и здание Харьковского физико-технического института. В последнее время оккупанты увеличили количество обстрелов Харьковщины.