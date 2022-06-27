Жизнь в оккупации. Токмак: отсутствие аптек, "охота" на волонтеров и перевозчиков

На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Токмаку в Запорожской области под гнетом оккупации

Город Токмак Запорожской области почти четыре месяца находится под оккупацией. Россияне раздают там паспорта рф, а за волонтерство и эвакуацию могут отправить в изолятор. В магазинах высокие цены и товары из рф или Крыма, аптеки же все это время не работают.

Что сейчас происходит в Токмаке, как ведут себя оккупанты и чего ждут жители – в материале "Телеграфа". Нам удалось пообщаться с жительницей Токмака, которая попросила об анонимности.

Проверенные новости о войне читайте в нашем Телеграм-канале

Смерть мэра и расстрел авто

Население города Токмак составляло до полномасштабного вторжения рф около 33 тысяч человек. Уже с первых дней войны здесь стало неспокойно: в город вошла вражеская техника, завязались бои. После захвата населенного пункта мэр Токмака Игорь Котелевский отказался сотрудничать с россией, но из города уезжать не стал. В мае стало известно о его смерти. Рассматривается версия самоубийства Котелевского, но среди местных ходят слухи, что это мог быть не суицид.

"Мы практически до апреля не выходили из дома, потому что боялись, было страшно. Сразу были назначены комендантские часы, с наступлением темноты. И если машины ехали в комендантское время и не подавали "признаков мира", то их расстреливали. Таких случаев в первое время было немало. Это замалчивалось", — вспоминает первые дни оккупации горожанка.

Токмак на карте

Со связью не заладилось сразу. Сначала ее не было вообще, как и света, воды, газа, отопления. Сейчас мобильная связь изредка "проклевывается", с большими перебоями появляется интернет. Кроме того, в некоторых местах начинает ловить "русский интернет" очень плохого качества. По словам жительницы, очень страшно находиться в неведении и не знать, что происходит вокруг, все ли в порядке с близкими, которые живут в этом же городе.

Девушка рассказывает, что от беспредела оккупантов больше страдают близлежащие села. По ее словам, там российские военные издевались над людьми, отбирали еду у местных. В самом же Токмаке, отмечает наша собеседница, ситуация относительно спокойнее.

"У нас поставили коменданта, который держит их (россиян. – Ред.) в строгости. Были случаи, когда они выбирали дома на окраинах и заходили в них. А это оказывалась чья-то дача, куда хозяин наведывается раз в три дня. И вот человек пришел, а там – танк во дворе. Те в итоге говорят, мол, мы уйдем, только коменданту не рассказывайте. Были случаи, когда отжимали у фермеров машины, те жаловались коменданту и украденное возвращали. Слышала, что якобы потом у солдат срывали погоны и вели на передовую", — рассказала жительница Токмака.

Как и в других городах, россияне устроили в Токмаке "зачистки" по квартирам "атошников" и их родных. Жестко реагировали и на мирные протесты местных.

"В самом начале, когда русские зашли в Токмак, люди устраивали митинги. И после очередного они (россияне. – Ред.) прошлись по депутатам, которые тоже были на этих митингах, выводили их с пакетами на голове, кого-то били. Знаю точно, что издевались над людьми. Было много волонтеров, их тоже задерживали, заставляли сотрудничать, в противном случае — давали сутки на выезд. Говорили, мол, жизни не дадут", — рассказала местная жительница.

Она добавляет, что в городе все друг друга знают. По ее словам, некоторые местные пошли на то или иное сотрудничество из-за страха перед захватчиками. Кто-то же вернулся к работе, чтобы обеспечивать семью, хотя и не поддерживает "новую власть".

Аптек нет, а товары везут из рф и Крыма

Банкоматы в Токмаке не работают. Действует одна АЗС с уже российским бензином. Захватчики грозились с апреля перейти на рубль, но еще "ходит" гривна, хотя украинские монеты постепенно выводят из оборота.

Одна из самых больших проблем, как рассказывают местные, отсутствие аптек.

"Аптеки не работают. Ни одна аптека не согласилась на сотрудничество с ними, на завоз их лекарств. Волонтеры кое-как привозят медикаменты. Врачи в основном все выехали, осталось маленькое количество персонала", — добавляет девушка.

Гуманитарку из Украины в оккупированный Токмак не пропускают. В основном еду и медикаменты доставляют отдельные волонтеры на свой страх и риск. Это опасно, так как захватчики, по словам местных, забирают волонтеров в изоляторы, применяют к ним силу и бьют током.

Получить надлежащую медицинскую помощь в оккупированной части Запорожской области сейчас практически нереально. Многие врачи выехали, лекарств нет. Кто-то едет к медикам в такой же захваченный Мелитополь или же пытается вырваться в подконтрольную часть Украины. В последнем случае людям нужно обращаться к "коменданту" Токмака за разрешением выехать в запорожскую больницу. Но оккупанты могут не пропускать местных из-за того, что в истории болезни указано "осколочное ранение"… это не соответствует легенде пропагандистов о том, что "мирное население не страдает".

Местный супермаркет АТБ, как и в Мелитополе, оккупанты намеревались "превратить" в "Меру". Но что-то не пошло. Цены, по словам жительницы, высокие. С мая в магазинах стал появляться товар из рф и Крыма, до этого продавались остатки за баснословные цены.

Вычисляют перевозчиков и обносят школы

По словам жительницы, оккупанты пытались открыть один детский сад в Токмаке, но персонал отказался выходить на работу. В школах учебный год закончили заранее, чтобы детям не пришлось доучиваться при "новых властях". Кроме того, девушка рассказала об одном вопиющем случае, который произошел еще в марте в одной из школ.

"Русские приехали в школу, связали охранника, забрали телефон и вынесли компьютеры. Что меня вообще шокировало: они нагадили на пианино. Сделали свои грязные дела там, где учатся дети!" – возмущена жительница.

Девушка отмечает, что в Токмаке россияне предлагают местным оформлять новые паспорта.

"В первый день пришло где-то 5 человек на регистрацию. В основном, похоже, приходят пенсионеры, которые боятся, что не смогут получать пенсии. Также у нас выдавали по 10 тысяч рублей (так называемая соцпомощь от рф. — Ред.), для этого нужно указать свои паспортные данные", — поделилась жительница.

Выехать на подконтрольную властям Украины территорию из города возможно, но с перевозчиками ситуация обстоит проблематично.

"Перевозчика найти сложно. Первая попытка выезда сорвалась: задержали водителей, которые занимались эвакуацией. И никто больше не вывозил. Слышала, что они как-то находят людей, которые вывозят, и забирают на участки. Если ты перевозчик, то лучше молчать об этом. Они очень плохо относятся к людям, которые выезжают, ведь пришли нас "спасать", — рассказала жительница Токмака.

Токмак – это Украина!

Город относительно удален от линии фронта, но жители слышат "гупанье" и "баханье". По словам нашей собеседницы, в Токмаке размещена военная техника россиян, и местные уже научились определять на звук вид оружия и его местонахождение. Жители поговаривают, что случалось, когда россияне перепутали что-то и сбили свою же ракету.

В целом, обстановка в Токмаке под оккупацией депрессивная. По возможности местные стараются выехать, но это не так просто. Даже спланированный переезд сложен, что уж говорить, когда это происходит вынужденно.

"Город как будто вернулся на 70 лет назад. Все, кто мог, выехали. В основном, остались пенсионеры. Пропаганда все равно работает, многие начинают "вестись". В Токмаке страшно находиться и говорить о своей точке зрения вслух, потому что ты реально не знаешь, кто сдаст тебя, кто кивает тебе, а сам ищет, куда позвонить. Токмак — это Украина. Очень верю и надеюсь, что его освободят, и он будет украинским. Мы не ждали этот "русский мир"– подытожила жительница.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в оккупированном Херсоне. Город остается без связи уже около месяца.