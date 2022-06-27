Оккупанты ударили по Полтавщине, есть прилеты в Кременчуге: что известно

В результате обстрела, к сожалению, есть пострадавшие

В понедельник, 27 июня, оккупационная армия российской федерации снова нанесла ракетные удары по мирным украинским городам. Прилеты были зафиксированы в Полтаве, а также в Кременчуге.

В здешних Телеграмм-каналах уже распространяется информация о взрывах. Публикуют фото последствий после прилетов.

Обстрел оккупантами мирных городов Украины

Информацию о ракетных обстрелах Полтавщины в своем Телеграмм-канале подтвердил также и руководитель здешней областной военной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, оккупанты попали снарядом в гражданский объект. В результате прилета, к сожалению, есть пострадавшие.

"Прилеты" по Кременчугу. Попадание в гражданский объект. К сожалению, есть пострадавшие. Больше подробностей впоследствии", — написал он.

Стоит отметить, что по непроверенным пока данным, ракета попала в один из торговых центров города. Там возник очень масштабный пожар. Также сообщают об очень большом количестве жертв.

В небе над городом виднеется плотный дым. Местные говорят, что слышали несколько ударов. Также в местных каналах распространяется информация, что российская ракета попала туда, где находилось большое скопление людей.

Кроме того, городской голова Полтавы Александр Мамай также сообщил о бомбардировке россиянами города. Согласно его словам, было слышно не менее нескольких взрывов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты в последние дни продолжают наращивать количество ракетных обстрелов по городам Украины. В частности, только в субботу россияне бомбили Львовскую, Харьковскую, Черниговскую и Ровенскую области. На территории последней от бомбардировки пострадала местная СТО.