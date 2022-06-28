Пустые пляжи, неработающие рынки и блок-посты оккупантов: как проходит "сезон" в захваченном курорте под Херсоном

В селе живет до 1500 человек и курортный сезон был основным доходом большинства

На юге Украины на берегу Черного моря раскинулось село Железный Порт. Курортное место Херсонщины, знакомое многим украинцам, не пустует и в оккупацию, правда выехать сюда могут очень мало людей. Те, кому это удалось, рассказывают о безлюдных пляжах и едва работающей инфраструктуре.

Жительница Херсона Богдана — одна из тех, кто посетил Железный Порт в июне. Девушка рассказывает, что чтобы добраться от Херсона до села, нужно пройти не менее 4 блокпостов (расстояние не дотягивает до 100 км, — ред). Это при условии доезда автобусом. У мужчин проверяют документы, телефоны.

Железный Порт на карте

Номер в пансионате на 2 линии от моря со всеми удобствами стоил 100 грн с человека. На первой — открыты лишь 2-3 пансионата и несколько кафе. Напомним, Железный Порт никогда не отличался низкими ценами и средний ценник на проживание с человека в отдельных номерах с удобствами и холодильником был около 500 грн. Девушка порадовалась тому, что на пляжах почти не было людей.

На пляже и в пансионате наплыва народа не наблюдается

В селе не работает рынок, в магазинах продукты продают дороже чем даже в Херсоне. Местные ранним утром торгуют продуктами — творогом, овощами, яйцами, фруктами.

Безлюдность пляжей подтверждают и другие фото по геолокации. Там, где в конце июня в 2021 году играли дети и отдыхали украинцы — чайки и бакланы.

Пустые пляжи заросли травой

Читайте также: Категория В регионах Жизнь в оккупации. Токмак: отсутствие аптек, "охота" на волонтеров и перевозчиков На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Токмаку в Запорожской области под гнетом оккупации

Ранее "Телеграф" писал, что схожая ситуация сложилась в курортной Кирилловке — кроме пустых пляжей, коллаборанты обложили предпринимателей "данью" за работу. В Бердянске, куда приезжали тысячи туристов, также пусто, несмотря на солнечную погоду даже не все местные жители решаются пойти к морю.