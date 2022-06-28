Генерал рассказал о планах ВСУ по освобождению Херсона: "Скоро не будет"

Украинские защитники планируют уже в ближайшее время начать освобождение оккупированного города

Освобождение временно оккупированной Херсонщины, которая находится под систематическим террором оккупантов, бойцы Вооруженных сил Украины начнут с правого берега Днепра. Что касается освобождения Левобережной части области, то из нее российские солдаты будут выбивать, наступая со стороны Запорожья.

Как рассказал в своем интервью для издания РБК-Украина бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), генерал Сергей Кривонос, Херсонскую область пополам делит Днепр и подавляющая его часть находится на левобережье. Поэтому вопрос оперативного освобождения всего региона от оккупационной армии пока не стоит.

"Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, а там еще есть Каховское водохранилище — это километры водного препятствия и это не будет быстро", — пояснил генерал.

По словам Кривоноса, в первую очередь планируют освободить часть правобережья области. Однако, объяснил он, торопиться украинские защитники не будут.

"Увидим, как оно будет. Не будем спешить и говорить, что это будет завтра или послезавтра. Это будет тогда, когда мы сможем это сделать", — добавил он.

Что касается освобождения от оккупантов левобережной части Херсонщины, то это планируют сделать уже после того, как российские солдаты будут выбиты из части Запорожья, что позволит освободить для ВСУ путь.

Кривонос добавил, что планы пока глобальные, однако все они упираются в финансы, время и людей.

"Шаг за шагом мы идем к нашей победе. Или нас уничтожит россия, или мы уничтожим ее на нашей территории и отбросим от наших границ. Ведь если россия проиграет войну Украине, она еще останется как государство. Если мы проигрываем войну рф, то мы перестанем существовать как государство и нация", – добавил генерал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря новому оружию, которое Украина получила от западных союзников, Вооруженные силы Украины смогут поражать скопления живой силы и техники оккупантов, находящихся на Херсонском, Изюмском и Харьковском направлениях.