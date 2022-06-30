СБУ показала видео, которое опровергает вранье путина о Кременчуге

Главной целью оккупантов было уничтожение мирных украинцев

Трагедия, произошедшая в торговом центре "Амстор" в Кременчуге, произошла благодаря сознательно принятому решению российским военным руководством. Как утверждают в Службе безопасности Украины, все обстоятельства ракетной атаки свидетельствуют об очередном военном преступлении, совершенном армией рф на территории нашего государства.

В пресс-службе СБУ поделились видео, на котором зафиксирован и момент самого удара по "Амстору", и его последствия, снятые различными уличными камерами наблюдения. Российская пропаганда, пытающаяся доказать свою невиновность, провалила все попытки отбелить путинских солдат.

Как можно увидеть на записи, огромная ракета Х-22 четко попадает в здание ТЦ, из-за чего идет большая взрывная волна. Она задевает даже ближайший парк, где люди от удара непроизвольно падают на землю.

Также было выпущено еще один подобный снаряд, который попал в автомобильный завод неподалеку. В СБУ подчеркивают — те же видео подчеркивают, что на территории предприятия не было ни единого военного автомобиля. На заводе ранее изготовлялись установки для смешивания асфальта.

"Если выходить из логики оккупантов, то опасность для них являют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия россии — это сборище террористов, которые обязательно получат наказания за свои преступления", — подчеркнул глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Напомним, ранее истинную причину теракта в кременчугском торговом центре называл президент Владимир Зеленский. По его мнению, главной целью россиян было уничтожение как можно большего количества мирных украинцев.

Также "Телеграф" рассказывал, как в Украине отреагировали на очередную ложь россиян об "Амсторе", который якобы "не работал" в день ракетного удара.