"Отрицательное наступление": в сети потешаются над побегом россиян со Змеиного

Новость об освобождении Змеиного "сделала" многим украинцам день

Четверг, 30 июня, стал знаковым для украинцев, которые пристально следили за специальной операцией украинских военнослужащих на острове Змеином в Черном море. Как оказалось, прицельные удары ВСУ все же вынудили россиян покинуть маленький клочок суши, столь стратегически важный для Украины. При этом в армии рф максимально попытались не ударить в грязь лицом, заявив о "жесте доброй воли", что тут же вызвало новый поток обсуждений и шуток в сети.

"Телеграф" тщательно отследил реакции украинских пользователей на освобождение Змеиного острова и собрал их в одном материале для удобства. Небольшой спойлер — потешных комментариев все же набралось куда больше, чем серьезных.

По мнению украинского дипломата, экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, уцелевшие российские военные покидали остров в панике. Прицельные удары украинских военных все же смогли сломить дух противника. И это — только начало.

"Зафиксируем очевидное: россияне проявляют готовность к экстренной эвакуации только тогда, когда им хорошо всыпать", — отметил он.

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Политический аналитик Юрий Романенко также порадовался факту освобождения Змеиного, но подчеркнул, что ВСУ важно не повторять ошибок российской армии с размещением на острове какой-либо военной техники.

"Достаточно на вертолете высадить десант, поставить флаг и наблюдать, чтобы орки не вернулись. Понимаю, что соблазн разместить там ПВО и Гарпуны велик, но мы будем нести только бессмысленные потери", — подчеркнул специалист.

Посмеялся над реакцией российского Минобороны и украинский журналист Денис Казанский. Среди прочего — он полюбопытствовал, чем же россияне занимались на Змеином.

"Непонятно только, какие задачи выполнили российские военные на острове? Массово погибли от ударов ВСУ? И если это шаг доброй воли, то почему ждали так долго?" — риторически вопрошает Казанский.

Не упустил "похайпить" на теме Змеиного острова и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Правда, в своей реакции он был весьма краток.

Также краток был и руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. Чиновник предположил, каким же следующим "жестом доброй воли" отметятся россияне в Украине.

Многие украинцы уже начали вовсю сочинять шутки, а также делать одно из главных "вооружений" информационной войны с россией — мемы. Надеемся, что подборка ниже поднимет вам настроение.

Если и этого вам показалось недостаточно, предлагаем ознакомиться с реакцией россиян на отведение путинских войск от Змеиного. У жителей страны-агрессора полыхает так знатно, что, вероятно, зарево можно будет увидеть еще и поздней ночью.

Также мы детально расписывали, почему Змеиный является столь важным стратегическим объектом и почему российские оккупанты так долго "держались" за него.