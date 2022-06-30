ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении

Продвижение на южном направлении фронта хоть и медленное, но весьма уверенное

Украинские военнослужащие одолели сопротивление российских оккупантов еще в одном населенном пункте Херсонщины. В четверг, 30 июня, стало известно об освобождении села Потемкино, что в Бериславском районе.

Своими успехами на пути к Херсону похвалились представители 60-й отдельной пехотной бригады на официальной странице в Facebook. Парни отметили, что им удалось несколько раз успешно отбить контратаки российских оккупантов, а также уничтожить приличное количество техники.

Потемкино являет собой небольшой населенный пункт, количество жителей в котором еще в 2001 году составляло всего лишь 492 человека. Село расположено ближе на севере области, от Херсона его отделяет около 180 километров.

Потемкино отмечено на карте

Как заявляют наши защитники, им удалось вывести из строя насколько БМП и танков противника, а также захватить бронированный автомобиль "Тигр".

"Местное население Потемкиного с облегчением вздохнуло", — подчеркнули военные.

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Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз генерала Сергея Кривоноса насчет освобождения Украиной территории Херсонской области, нынче временно находящейся под оккупацией.