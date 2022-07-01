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Безлюдный и заброшенный: как выглядит лечебный курорт под Мелитополем в оккупации

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Некогда Молочный лиман был популярным местом для отдыха
Некогда Молочный лиман был популярным местом для отдыха

Коллаборанты наживаются на заказнике международного значения

Молочный лиман, — популярный лечебный курорт неподалеку от Азовского моря в Запорожской области нынче находится в оккупации и переживает не лучшие времена.

Воспользоваться лечебными грязями не приезжают с разных уголков Украины, как раньше, к тому же там сейчас не проводятся работы по поддержанию экологии.

Уникальный Молочный лиман известен своими лечебными грязями. Он подпитывается из Азовского моря, но искусственная промоина загрязняется от штормов и требует регулярного очищения, — как пишет местное издание "РИА Мелитополь", оккупационные "власти" заявляли о якобы очистке промоины "за собственный счет", однако под прикрытием этих работ добывали биоресурсы с целью наживы.

Молочный лиман на карте
Молочный лиман на карте

Кроме того, последние месяцы в Азовском море был зафиксирован мор рыбы и дельфинов в связи с аномальной жарой и возможным выбросом химикатов после бомбежки "Азовстали", — опасные вещества могли попасть и в Молочный лиман.

На побережье лимана находилось много детских лагерей и других заведений для отдыха, однако сейчас они в основном пустуют.

Как видно по свежим фото лимана, людей там нет.

Молочный лиман 2022
Молочный лиман 2022
Молочный лиман 2022

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит сейчас некогда популярная среди туристов Кирилловка.

Теги:
#Мелитополь #Оккупация #Кирилловка #Молочный лиман