Коллаборанты наживаются на заказнике международного значения

Молочный лиман, — популярный лечебный курорт неподалеку от Азовского моря в Запорожской области нынче находится в оккупации и переживает не лучшие времена.

Воспользоваться лечебными грязями не приезжают с разных уголков Украины, как раньше, к тому же там сейчас не проводятся работы по поддержанию экологии.

Уникальный Молочный лиман известен своими лечебными грязями. Он подпитывается из Азовского моря, но искусственная промоина загрязняется от штормов и требует регулярного очищения, — как пишет местное издание "РИА Мелитополь", оккупационные "власти" заявляли о якобы очистке промоины "за собственный счет", однако под прикрытием этих работ добывали биоресурсы с целью наживы.

Молочный лиман на карте

Кроме того, последние месяцы в Азовском море был зафиксирован мор рыбы и дельфинов в связи с аномальной жарой и возможным выбросом химикатов после бомбежки "Азовстали", — опасные вещества могли попасть и в Молочный лиман.

На побережье лимана находилось много детских лагерей и других заведений для отдыха, однако сейчас они в основном пустуют.

Как видно по свежим фото лимана, людей там нет.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит сейчас некогда популярная среди туристов Кирилловка.