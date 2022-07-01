Одна показуха: оккупанты с помпой провалили запуск транспорта из Крыма в Мелитополь и Херсон

"Что-то пошло не так", и обещания россиян внезапно не были сдержаны

В пятницу, 1 июля, российские оккупанты хотели рискнуть продемонстрировать свою "власть" на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей Украины и запустить транспортное сообщение с аннексированным Крымом, но традиционно "что-то пошло не так".

В автобусах для видимости выехало совсем немного людей, в то время как запуск движения по железной дороге отменили вовсе. "Телеграф" собрал воедино все последние данные, чтобы можно было понять актуальную картину в целом.

Уже много недель россияне хвастались успехами в восстановлении железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Украиной, и 1 июля должны были отправиться первые электрички между полуостровом, Мелитополем и Херсоном.

Первая электричка из Мелитополя в Джанкой была запланирована на 16:10 1 июля, и с 8 утра должна была быть запись на неё.

По нашим данным, один из местных жителей пришел в 07:30 занять очередь на запись, однако запуск электричек было решено "отложить" из соображений безопасности.

Но охрану на вокзале все же усилили: войти на перрон можно только в одном месте, ограждение укрепили металлической сеткой, перед ограждением дежурит железнодорожный работник, а на перроне, — несколько оккупантов.

Стоит заметить, что в то же время оккупанты запустили 1 июля первые автобусы из Симферополя в Бердянск, Мелитополь и Херсон.

Временные "власти" Крыма утверждали, будто бы все билеты на них раскуплены, хотя российские СМИ выложили видео, на которых четко видно, что автобусы выезжали полупустыми. Зато "украшенные" буквами "Z" и георгиевскими лентами.

Интересно, что даже на пророссийских каналах в комментариях несколько человек усомнились в безопасности таких передвижений для гражданских.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как российские оккупанты в очередной раз попытались устроить "праздник" под дулом автоматов в Мелитополе.