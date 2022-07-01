У Крымского моста что-то сильно дымит: оккупанты путаются с объяснениями

Вблизи стратегического объекта рф что-то произошло

В пятницу, 1 июля, на 128-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в оккупированной Керчи в районе съезда с Крымского моста заметили клубы белого дыма.

Об этом сообщает телеграм-канал "КерчьИнфо" со ссылкой на очевидцев. Кроме того, паблик опубликовал фото.

Примечательно, что оккупанты запутались, объясняя происхождение дыма. В МЧС рф сообщили телеканалу РЕН, что задымление у моста связано с горением травы. А вот телеграм-канал "Крымский" со ссылкой на неназванный источник в оккупационном "руководстве" сообщил, что дым появился "из-за учений минобороны, МЧС и росгвардии рф".

В сети появились фото и видео с места события.

Сильный дым заметили у Керченского моста

Примечательно, что в это же время на Крымском мосту произошло ДТП, сообщили в управление федеральных автомобильных дорог "Тамань". Движение по мосту в сторону рф остановлено.

Напомним, Крымский мост является приоритетной целью для ЗСУ, недавно заявил генерал-майор Дмитрий Марченко, а украинская разведка потроллила россиян, опубликовав всю техническую документацию по этом объекту.