Ракетный удар по Одесчине: в Молдове сделали неожиданное заявление

Оккупанты обстреляли детский реабилитационный центр

База отдыха в Сергеевке, по которой россия нанесла ракетный удар 1 июля, принадлежит Молдове.

Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

Министр заявила, что данное учреждение находилось в собственности Министерства здравоохранения Молдовы. В нем проходили медицинскую реабилитацию дети с проблемами здоровья. Из-за пандемии коронавируса и войны в Украине деятельность центра была приостановлена. Немеренко также выразила сочувствие погибшему работнику, а также пожелала полного выздоровления раненым.

"Эти мирные люди сделали дни детей Молдовы лучше, с любовью и преданностью заботились об их реабилитации. Мы от всего сердца желаем им полного выздоровления. Семье погибшего коллеги выражаем глубокие соболезнования", — написала Немеренко.

Напомним, в пятницу россияне также попали в 9-этажный дом в Сергеевке. Общее количество убитых — 21 человек. Среди жертв российского террора оказался мальчик 12 лет. К слову, глава мид рф цинично "оправдал" ракетный удар по торговому центру в Кременчуге в конце июня.

Ранее сообщалось, что россияне активизировался на новом направлении.