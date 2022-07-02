Россияне направили в Черное море новые корабли, несмотря на провал на Змеином

Россияне демонстрируют феерическое упрямство в Черном море

Громкие заявления россиян о том, что они якобы держат Змеиный остров под своим контролем, не соответствуют действительности. Украинские защитники все еще продолжают уничтожать оставшуюся на его территории оккупационную технику, одновременно отчитываясь об отсутствии противника в ближайшем радиусе слежения.

При этом в самом Черном море увеличилось количество российских военных кораблей. По крайней мере, об этом представители оперативного командования "Юг" отчитались в свежей сводке утром субботы, 2 июля.

На данный момент в акватории моря находится целых пять суден противника. Из них два являются носителями крылатых ракет (минимум полтора десятка снарядов), а еще на трех содержится большое количество десанта. При этом они не рискуют приближаться к берегам Украины, понимая, что из-за утраты Змеиного особой защиты у них больше нет.

К слову, за прошлые сутки россиянами была предпринята попытка самостоятельного уничтожения брошенной ими техники на острове. Однако ни один из задействованных в операции истребителей не смог попасть в цель. Зато украинским силами это удалось куда лучше — оккупационная армия "похудела" на РСЗО "Град", очередной зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", три единицы автотехники, автомобильную цистерну и некоторую другу технику.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как после освобождения Змеиного могут дальше развиваться события в Черном море и на южном фронте в целом. Своими прогнозами с нашим изданием поделился полковник запаса, военный эксперт Сергей Грабский.