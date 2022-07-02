Партизаны рядом: в США озвучили неутешительный прогноз для россии по Херсону

Зацикленность россиян на Донбассе частично помогла южным областям

Российские захватчики явно переоценили свои силы и способности, замахнувшись еще и на часть южных регионов Украины. В то время, пока ВСУ постепенно освобождают на Херсонщине все новые и новые села, шансы россиян на удержание власти становятся все более призрачными. В США говорят, что сил, оставшихся у агрессора, просто не хватит на полноценный контроль, как в ОРДЛО.

Американских высокопоставленных чиновников цитирует телеканал CNN, журналисты которого исследовали вопрос оккупации Херсонской области. Большинство респондентов предпочли анонимность, при этом продемонстрировав свою осведомленность в обсуждаемом вопросе.

Первым серьезным "звоночком" для оккупантов должна бы стать активизация местного партизанского движения. За последние несколько недель на улицах Херсона все чаще появляются "предупреждающие" открытки для оккупантов, а также подготавливаются и осуществляются покушения на коллаборантов. Как, к примеру, это произошло с начальником колонии Евгением Соболевым, что попал в больницу с ранениями.

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К тому же у россиян банально не хватит военной мощи, чтобы удерживать Херсонщину под своим контролем. На это повлияло масштабное перебрасывание подразделений на Донбасс. Это, отмечают в США, позволило ВСУ начать свое контрнаступательное продвижение, а партизанам — делать свою работу в тылу.

При этом последние до сих пор не скооперировались для пущей организованности, поэтому их шансы на успех оцениваются на Западе не слишком высоко. Однако если так и продолжится, другие украинцы на оккупированных территориях могут тоже начать восставать против врага.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Херсону приходится сейчас выживать в условиях фактической "отрезанности" от подконтрольной Украине территории. Россияне пытаются вернуть в регион дух 90-х.

Также мы писали о том, с каким треском провалились попытки оккупантов наладить транспортную развязку с Херсоном и Крымом.