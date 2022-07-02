Оккупантам приготовиться: появились первые фото HIMARS с передовой

Системы успешно применяются на практике — есть несколько уничтоженных целей

Украинские военные похвастались наличием на передовой линии восточного фронта артиллерийских систем HIMARS, не так давно переданных западными партнерами. Сейчас вооружение колесит грунтовыми дорогами Донбасса, его маскируют с помощью "зеленки" — деревьев и кустов, дабы в самый подходящий момент задействовать против российских оккупантов.

Как рассказывает The Washington Post, бойцы ВСУ уже успели по-своему "обустроить" внутреннюю кабину техники, украсив ее плакатом с полуобнаженной женщиной и четками. Нашлось здесь место и освежителю воздуха.

По словам военнослужащего с позывным "Кузя", HIMARS, которая находится в их распоряжении, уже успешно уничтожила шесть целей противника. Правда, видимо "отчитаться" ребята успели только о трех — нанесли три черных черепа на внешнюю сторону РСЗО. Боец говорит, что дорисовать еще тройку не хватает времени.

Висит внутри кабины и крестик

В основном систему используют для уничтожения командных пунктов российских военных или же различных складов. Это может быть как место хранения вооружения, так и горючего, используемого оккупантами.

"У меня нет никаких сомнений в том, что мы попадем, — говорит еще один боец с позывным "Мороз". — Я знаю, что ракета поразит цель, потому что она управляется через спутник".

Украинским бойцам очень нравится новая РСЗО

Прелесть HIMARS, признаются украинские защитники, не только в ее высокой точности при стрельбе, но и скорости передвижения, а также относительной бесшумности. Многие другие схожие артиллерийские системы стреляют куда громче. Также они считают, что войну с россией можно было бы закончить куда раньше, если бы такое оружие попало в Украину быстрее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое важное вооружение, связанное с противовоздушной обороной, ожидается в нашей стране уже в ближайшее время.