Мощный взрыв прогремел в Павлограде: что известно (фото, видео)

На Днепропетровщине произошел взрыв

В субботу, 2 июля, на 129-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в Павлограде (Днепропетровская область) прогремел сильный взрыв.

Cоветник главы МВД Антон Геращенко на своем telegram-канале подтвердил "прилет".

"В Павлограде Днепропетровской области подтвердили "прилет". На месте работают специальные службы, о пострадавших пока не сообщается", — написал Геращенко.

Местные паблики сообщают, что в небо поднялся дым. В сети доступны первые кадры, снятые очевидцами.

Прилет в Павлограде

Павлоград на карте Украины

Напомним, россияне уже обстреливали Павлоград и Павлоградский район после начала полномасштабного наступления. 22 марта оккупанты уничтожили железнодорожную станцию "Павлоград-2", убив одного человека. В конце апреля захватчики обстреляли железнодорожную инфраструктуру в регионе и промышленное предприятие. В конце мая россияне попали ракетой в реку Самара в этом районе.

Ранее сообщалось, что после ракетных ударов по Одесской области минобороны рф выдало очередную порцию циничных заявлений о том, что фотографии тел погибших мирных жителей являются якобы "постановкой", а готовилась она при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).