"Бои за Лисичанск идут": Арестович рассказал, что происходит в городе
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У Зеленского опровергли, что оккупанты находятся в центре Лисичанска
В субботу, 2 июля, на 129-й день полномасштабного вторжения рф в Лисичанске (Луганская область) идут ожесточенные бои с оккупантами. Город не взят россиянами, несмотря на заявления российских пропагандистов.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live.
Арестович отметил, что оккупанты не взяли город, однако сумели переправиться через Северский Донец на северной окраине Лисичанска.
"Россиян нет в центре Лисичанска, они на южных окраинах города пытаются вести бои, попадают под удары наших войск. Там другая проблема. Россияне радуются, что небольшими силами сумели форсировать Северский Донец на севере и оказались в Приволье. Таким образом, ситуация стала угрожающей. Все решится в ближайшие дни", — заявил Арестович.
Кроме того, 2 июля представитель Нацгвардии Руслан Музычук также сообщал, что россияне не сумели взять город.
"Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск", — заявил Музычук в эфире телемарафона, передает "Украинская правда".
Ранее непризнанный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что Украина якобы пыталась нанести удар по стране.
Напомним, 2 июля в Павлограде произошел большой взрыв.