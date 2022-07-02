"Бои за Лисичанск идут": Арестович рассказал, что происходит в городе

У Зеленского опровергли, что оккупанты находятся в центре Лисичанска

В субботу, 2 июля, на 129-й день полномасштабного вторжения рф в Лисичанске (Луганская область) идут ожесточенные бои с оккупантами. Город не взят россиянами, несмотря на заявления российских пропагандистов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным на YouTube-канале Фейгин Live.

Арестович отметил, что оккупанты не взяли город, однако сумели переправиться через Северский Донец на северной окраине Лисичанска.

"Россиян нет в центре Лисичанска, они на южных окраинах города пытаются вести бои, попадают под удары наших войск. Там другая проблема. Россияне радуются, что небольшими силами сумели форсировать Северский Донец на севере и оказались в Приволье. Таким образом, ситуация стала угрожающей. Все решится в ближайшие дни", — заявил Арестович.

Кроме того, 2 июля представитель Нацгвардии Руслан Музычук также сообщал, что россияне не сумели взять город.

"Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и находится под контролем украинских войск", — заявил Музычук в эфире телемарафона, передает "Украинская правда".

Карта боев за Лисичанск

Читайте также: Категория Блоги/мнения Пять опасных процессов на оккупированном Донбассе Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассказал, что происходит в ОРДЛО после начала вторжения россии

Ранее непризнанный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что Украина якобы пыталась нанести удар по стране.

Напомним, 2 июля в Павлограде произошел большой взрыв.