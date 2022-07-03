"Город в огне": Гайдай рассказал, что происходит в Лисичанске (фото)

Россиянам, несмотря на значительные потери, удается продвигаться вглубь города

Российские оккупанты на 130-й день войны против Украины смогли приблизиться вплотную к Лисичанску и начали закрепляться на этом направлении. Сейчас город в Луганской области в огне.

Об этом утром в воскресенье, 3 июля, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в собственном Telegram-канале.

По его словам, враг бросил на Лисичанск все силы и начал массово обстреливать город совершенно непонятной жестокой тактикой.

"Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания. Много и россиян, и оружия, что они применяют. И это, несмотря на уничтожение нескольких складов с вражескими боеприпасами. Несут значительные потери, но упорно продвигаются", — сообщил глава Луганской ОВА.

Гайдай добавил, что российские войска закрепляются в самом городе, а также в Верхнекаменке, продолжая уничтожать населенные пункты.

Верхнекаменка и Лисичанск на карте

Массированные обстрелы россиян по городу и окрестностям разрушили не один десяток объектов гражданской инфраструктуры. Глава Луганской ОВА отметил, что только за минувшие сутки спасатели ликвидировали возгорание в многоэтажках, частных усадьбах, магазине и еще одном торговом центре. Не обошлись обстрелы без раненых — одна местная женщина была доставлена в больницу Днепропетровщины.

По словам Гайдая, кроме Лисичанска, пострадали также Золотаревка и Белогоровка. А вблизи последней Силам обороны Украины удалось отразить вражеское наступление.

Ранее "Телеграф" сообщал, судя по картам боевых действий в Украине, Луганскую область россияне могут захватить в ближайшие дни. Наступательные операции ведутся юго-западнее Лисичанска. Следующий удар врага может быть направлен на Северск, Славянск и Бахмут.