Жизнь в оккупации. Мелитополь: людей выманивают на работу в россию под звуки взрывов

Собрали последние новости о жизни в оккупированной черешневой столице Украины

На пятый месяц оккупации, несмотря на регулярные мощные удары Вооруженных сил Украины, оккупанты Мелитополя продолжают попытки наводить в городе свои порядки.

Как узнал "Телеграф", жителей Мелитополя активно агитируют ехать на работу на территорию россии, в то время как на улицах города полным-полно российской военной техники.

Тысяч вывезенных взрослых и детей из Мариуполя и других городов россиянам показалось мало, и они заманивают к себе украинцев еще и предложением работы.

Среди прочего, семейную пару с детьми приглашают поработать на ферме под Санкт-Петербургом за 70 тысяч рублей на семью в месяц (около 36 тысяч гривен).

Предлагают работать и на месте строителями с еженедельной оплатой.

Кроме того, оккупанты пробуют "договориться" с местными, вынудить людей сдать оружие, а предпринимателей — сотрудничать.

Жителям Мелитополя обещают награду за сдачу оружия

Оккупанты рассказывают предпринимателям, как им вести работу

А под предлогом выдачи 10 тысяч рублей (~5 тыс. грн) у людей собирают личные данные.

Полученные данные потом можно использовать во вред людям

Все это проходит под звуки взрывов, как было в ночь на 3 июля, когда ВСУ разгромили одну из вражеских баз в Мелитополе:

Также на улицах до сих пор очень много российской военной техники. В распоряжение "Телеграфа" попало видео с ней с близкого расстояния:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Энергодаре пытают и похищают сотрудников ЗАЭС.