Жизнь в оккупации. Мелитополь: людей выманивают на работу в россию под звуки взрывов
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Собрали последние новости о жизни в оккупированной черешневой столице Украины
На пятый месяц оккупации, несмотря на регулярные мощные удары Вооруженных сил Украины, оккупанты Мелитополя продолжают попытки наводить в городе свои порядки.
Как узнал "Телеграф", жителей Мелитополя активно агитируют ехать на работу на территорию россии, в то время как на улицах города полным-полно российской военной техники.
Тысяч вывезенных взрослых и детей из Мариуполя и других городов россиянам показалось мало, и они заманивают к себе украинцев еще и предложением работы.
Среди прочего, семейную пару с детьми приглашают поработать на ферме под Санкт-Петербургом за 70 тысяч рублей на семью в месяц (около 36 тысяч гривен).
Предлагают работать и на месте строителями с еженедельной оплатой.
Кроме того, оккупанты пробуют "договориться" с местными, вынудить людей сдать оружие, а предпринимателей — сотрудничать.
А под предлогом выдачи 10 тысяч рублей (~5 тыс. грн) у людей собирают личные данные.
Все это проходит под звуки взрывов, как было в ночь на 3 июля, когда ВСУ разгромили одну из вражеских баз в Мелитополе:
Также на улицах до сих пор очень много российской военной техники. В распоряжение "Телеграфа" попало видео с ней с близкого расстояния:
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в Энергодаре пытают и похищают сотрудников ЗАЭС.