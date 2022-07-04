Жизнь в оккупации. Херсон: россияне заселяют свои семьи, завозят плохие продукты и лекарства "из мела"

На условиях анонимности местная жительница рассказала "Телеграфу", как живется Херсону под гнетом оккупации

Четыре месяца "тихого террора", нарушения прав человека, беспредела и опасности на каждом шагу – так живет в оккупации Херсон. В городе нет нормальных лекарств, а цены за обычные продукты и бытовые вещи обходятся в баснословные суммы. Российские оккупанты ведут себя, как дома, устраивают перестрелки, а некоторые даже перевезли в Херсон свои семьи.

О том, что сейчас происходит в Херсоне, как ведут себя захватчики, чего ждут жители и как приходится выживать в оккупации – "Телеграфу" рассказала местная жительница, попросившая об анонимности. По ее словам, в городе процветает "совковщина" и пропадают люди.

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Херсон в оккупации с первых дней войны. Новым "властям", отмечает жительница, никто не подчиняется. Законный мэр города, по ее словам, был отстранён, но контролировал, насколько это возможно, работу коммунальщиков. Недавно стало известно о похищении мэра Херсона Игоря Колыхаева: захватчики заявили о его "нейтрализации".

Как ведут себя оккупанты в Херсоне: пьянки и беспредел на дорогах

По словам жительницы, похищений людей в Херсоне очень много: "Кого-то отпускают, кого-то находят мертвым в речке, кто-то пропадает без вести". Как и в других оккупированных населенных пунктах, прежде всего русские ищут АТОшников и активистов.

В захваченном Херсоне россияне установили много блокпостов, на которых проверяют документы, телефоны, в том числе удаленные медиа-файлы и соцсети, а также татуировки. На местных предприятиях они проводят обыски. Как отмечает наша собеседница, оккупанты боятся диверсий.

"Если кто-то после комендантского часа появляется на улице, то могут просто стрелять. Бывали случаи, что и машины расстреливали. Сначала очень много машин "отжимали", дизельные особенно. Сейчас в городе таких случаев нет, но в области это продолжается, забирают технику у наших фермеров", — рассказала жительница.

Также она отмечает, что захватчики не соблюдают правила дорожного движения, из-за чего происходят ДТП, часто – со смертельным исходов. Одно из таких произошло в начале июня: "Урал" российских оккупантов въехал в гражданское легковое авто. В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте. Девушка добавляет, что очень много случаев, когда БТРами просто раздавливают машины, сбивают людей, абсолютно не придерживаясь никаких правил дорожного движения.

Но на этом беспредел оккупантов не заканчивается. По словам местных, русские нередко напиваются и устраивают перестрелки между собой. Ночью жителям слышны автоматные и пулеметные очереди.

Кроме того, херсончанка рассказала, что по городу можно заметить много сотрудников российской фсб в "гражданке": "Они уже даже семьи перевезли свои, это очень пугает".

"Отжатые" аптеки и продукты низкого качества

Как рассказывает наша собеседница, в городе работает несколько аптек и магазинов. Но цены, по ее словам, баснословные, хотя качество продуктов оставляет желать лучшего. В аптеки привозят медикаменты из Крыма, но жительница говорит, что это "сплошной мел". Эффективных лекарств, к которым привыкли украинцы, сейчас в Херсоне нет.

Цены в Херсоне. Фото: соцсети

"Открыли несколько маркетов. Завезли р*шистские продукты – самые отвратительные – тошнит от них, — признается жительница. – "Поотжимали" аптеки. Кто не согласен сотрудничать — просто забирают, ставят туда своих людей. Например, уборщицу поставили заваптекой или охранника директором театра. "Кто был ничем — тот станет всем" (строка из так называемого гимна пролетариата "Интернационал". – Авт.). Пахнет "совковщиной".

В июне оккупанты начали "регистрировать" предприятия. По словам херсончанки, с несогласными не разбираются, а назначают на руководящие должности своих. Девушка добавляет, что частный бизнес, как может, тянет резину, только чтобы не регистрироваться. Многие работают подпольно: буквально в подвалах и за закрытой дверью.

Херсон – это Украина!

В городе активно партизанское движение. На улицах Херсона все чаще появляются "предупреждающие" открытки для оккупантов, а также подготавливаются и осуществляются покушения на коллаборантов. Как, к примеру, это произошло с начальником колонии Евгением Соболевым, который попал в больницу с ранениями.

Жители постоянно подают знаки о том, что не согласны с местной оккупационной властью: расклеивают листовки, завязывают ленты в патриотических цветах и пишут на асфальте. Но такие, казалось бы, мирные проявления позиции могут грозить тяжелыми последствиями, так как оккупанты могут посчитать это "серьезными преступлениями".

Наша собеседница не отрицает, что коллабаранты в Херсоне есть. Но, по ее словам, это совсем малое количество, основная же масса населения не согласна с происходящим.

В городе осталось очень много людей, которые не хотят бросать свой бизнес, имущество или недвижимость. Тем более, что среди местных ходят слухи о "национализации". То есть оккупанты ищут богатые дома обеспеченных херсончан, которые выехали, вламываются туда и заселяют свои семьи, вышестоящую "власть". Многие жители остаются из-за пожилых родителей, у которых серьёзные проблемы со здоровьем.

"Обиднее всего слышать, мол, кто остался здесь — все предатели. Это не так", — добавила жительница Херсона.

Как писал "Телеграф", жители Херсона верят в украинские вооруженные силы, да и сами стараются противостоять российским захватчикам. Против россии выходят все, в том числе местные фермеры. Так, например, на херсонской агрофирме оккупантов расстреляли при попытке украсть комбайн.