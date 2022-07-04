Жизнь в оккупации. Марковка, Луганщина: штрафы за украинский язык, обыски и угрозы

"Телеграф" узнал о жизни в поселке Марковка на Луганщине, который находится по оккупацией больше четырех месяцев

Поселок Марковка, один из районных центров Луганской области, под оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения рф в Украину. Российские захватчики заставляют местных выходить на работу путем угроз, убирают из школ украинскую символику и проводят обыски по домам.

Что сейчас происходит в Марковке Луганской области, как ведут себя оккупанты и какие "правила" они там вводят – в материале "Телеграфа". Нам удалось пообщаться с местной жительницей, попросившей об анонимности, и узнать об обстановке в поселке подробнее.

Марковка – небольшой поселок в Луганской области, который не был в составе ОРЛО. До 24 февраля, по данным из открытых источников, население Марковки составляло до 6 тысяч.

Марковка на карте

Российские войска зашли в поселок в первые дни войны. Глава Марковской объединенной территориальной общины Игорь Дзюба, выбранный на должность в очередной раз в 2020 году, подозревается в госизмене. Еще 25 февраля сеть облетел скриншот поста Дзюбы с приветствием российских оккупантов.

Пост Игоря Дзюбы. Скриншот: Facebook

О том, что Марковка временно захвачена, стало известно 26 февраля. Несмотря на это, в начале марта жители Марковки, как и близлежащих поселков, к примеру, Новопскова, выходили на мирные протесты против российской агрессии. Так, на митинге 4 марта люди держали плакаты с такими лозунгами: "Марківщина – це Україна!", "Марківка – за мир в єдиній Україні!", "Слава героям!", "Путін, зупини війну, не вбивай моїх дітей!" Как можно увидеть на снимках, жители выходили протестовать, несмотря на суровую погодную ситуацию.

Митинг против рф в Марковке. Фото: Facebook

Мирный протест жителей Марковки. Фото: Вісті Марківщини

Погода не помешала. Фото: Суспільне

"Начальники" из ОРЛО и обыски нижнего белья

Стоит отметить, что непосредственно боевых действий на территории поселка не было. По словам местных, в какой-то момент заехали танки, был вывешен флаг квазиформирования "лнр", который позже сменился на российский триколор. Как отмечает наша собеседница, новые порядки в Марковке внедряют, в том числе, уроженцы поселка. Некоторые из них проживали в Луганске (выехав еще до 2014 года), но вернулись после 24-го, неожиданно заняв руководящие посты. По словам жительницы, в поселке есть блокпосты, где стоят военные рф: "Есть данные, что русских военных сюда отправили следить за теми, которые из ОРЛО".

Служба безопасности Украины ранее сообщала, что на временно оккупированной территории агрессор формирует специальные карательных органы. Среди названных населенных пунктов Луганщины: Марковка, Беловодск и Троицкое. По данным СБУ, оккупанты привезли так называемых "прокуроров" из ОРЛО, которые уже зарекомендовали себя в самопровозглашенной "лнр".

Эта информация схожа с той, что рассказала наша собеседница.

"Привезли каких-то людей, вероятно, из рф. Они ездят на большой фуре по домам и проверяют все. Вплоть до того, что копошатся у многих людей, прощу прощения, в трусах. Ищут оружие или же наркотики, смотрят, чтобы никто никого не прятал…" – рассказала девушка.

О случаях мародерства, как это происходило во многих захваченных городах, местной жительнице неизвестно. Единственное, она выделила один подозрительный эпизод: в местном парке вырезали все деревья, загрузили в фургоны и куда-то вывезли.

Гривны нет, цены — умопомрачительные

Цены, как и в других оккупированных населенных пунктах, космические. Гривны, по словам местным, уже не найти, а предлагаемый курс обмена, словно с потолка взят.

"Раньше считали гривну к рублю в соотношении 1 к 2. Сейчас — 1 к 1,5 (по данным курса НБУ 1 гривна равно 1,84 рублей по состоянию на 4 июля. — Ред.). Цены очень выросли", — коротко говорит жительница.

Также местная рассказывает, что оккупанты обещали высокие зарплаты, но по факту платят в разы меньше. Пенсионерам уже дают выплаты: вне зависимости о статуса и прежней суммы пенсии все получают по 7 тыс. рублей (около 3,7 тыс. грн).

Запустили уже и "оформление паспортов". А местный банк в первые дни "превратили" в "госбанк лнр". Банк вовсю работает: выдает рублями зарплаты, но все на кассе – ни один банкомат не функционирует, гривны в наличии уже нет.

Вместо "Ощадбанка" в Марковке теперь "это". Фото: соцсети

Штрафы для школ за все украинское

В оккупированных городах россияне активно уничтожают все, что хоть как-то указывает на принадлежность к Украине, украинской истории и нашему народу. Так происходит и в Марковке. Как рассказала наша собеседница, захватчики проводят рейды по школам и убирают украинскую символику.

"Требуют, чтобы не было ни Шевченко, ни Франко, ни Котляревского, чтобы никто не говорил на украинском языке, не было ни гимна, ни герба, а если находят это в школе – штрафуют," – добавляет жительница Марковки.

Что происходит в марковских школах. Фото: t.me/luganshina

Кто из местных против новых "правил" – увольняется. На руководящие должности оккупанты находят лояльных или же заставляют людей выходить на работу с помощью угроз.

"Тех, кто не хотел работать, заставляют выходить путем угроз. К примеру, речь о людях, без которых невозможно обойтись в сфере администрации или экономики. Знаю случаи, когда жестко угрожали людям из-за того, что они не хотели идти работать. Многим людям пришлось…" – говорит жительница Марковки.

Девушка признает, что в поселке присутствуют сепаратисткие настроения. Но отмечает, что многие люди верят — Марковка скоро вернется под контроль Украины.

Рисунки детей в Марковке. Фото: t.me/luganshina

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская армия вышла из Лисичанска. В Генштабе пояснили, почему было принято такое решение. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя угрозу оккупации всей Луганской области, ВСУ необходимо огневое преимущество. Только тогда у украинских бойцов будет возможность давить на россиян в регионе. Пока что такового нет.