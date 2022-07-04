Более 230 мин и снарядов: россияне обстреляли Сумщину, есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Россияне бьют по Сумщине из крупнокалиберной артиллерии, в том числе с использованием фосфорных и флешетных снарядов

Российские оккупационные войска не только обстреливают крупные города Украины в районе линии фронта, но продолжают артиллерийские удары с территории рф по приграничным районам Сумской области.

Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Так, по его данным, в течение дня воскресенья, 3 июля, россияне выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по пяти общинам области: Зноб-Новгородской, Новослободской, Великописаревской, Белопольской, Хотинской.

В частности:

С половины десятого утра по Зноб-Новгородской общине начался массовый обстрел, вероятно из САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов калибра 120, 152 мм. Всего 120 выстрелов (приходов). Сгорел один автомобиль.

В 09:45 также по окрестностям одного из сел Зноб-Новгородской общины был минометный обстрел, 20 приходов.

Около 10 утра в Новослободской общине во время минометного обстрела повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач.

В полдень в Великописаревской общине после минометного прилета загорелся жилой дом.

Горящий после российского обстрела дом

С половины первого в направлении г. Белополье с территории россии было 10 приходов из САУ, после этого — еще огонь из миномета.

В это же время продолжался минометный обстрел Хотинской общины, 30 прилетов. А с шестнадцати часов – еще 20 мин.

Около 19.00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас. Последствия уточняются.

В 20 часов россияне начали бить из минометов по территории и помещениямм Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса — накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой, разрушен админкорпус и общежитие. Как минимум три человека пострадали – это пациенты заведения, которые сейчас в больнице.

Последствия российского обстрела населенного пункта

Как сообщалось, немецкие журналисты считают, что бомбардировки жилых кварталов Киева и других украинских городов могут стать новой российской тактикой ведения войны с Украиной.