Укр

Грабежи, пытки и убийства: россияне на Херсонщине действуют хуже гестапо

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Чем ближе оказываются ВСУ, тем больше россияне звереют Новость обновлена 05 июля 2022, 10:05
Чем ближе оказываются ВСУ, тем больше россияне звереют

Никакой жалости к местному населению у захватчиков нет

Херсонская область, где украинские защитники активно продвигаются в плане освобождения территорий, ощутимо страдает от зверств российских оккупантов. Местное население не гнушаются предавать пыткам, отбирать последние продукты, а также убивать за любое неповиновение. По словам местного активиста Владимира Молчанова, происходящее сейчас в населенных пунктах на южной линии фронта можно сравнить разве что с действиями армии рф в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Об этом он рассказал в эфире "24 канала". Мужчина подчеркнул, что жестокость, с которой россияне обращаются с мирными украинцами, переходит любые рамки. Они даже переплюнули знаменитое нацистское гестапо, ведь те отпускали людей без пыток, если им не удавалось выяснить причастность человека к определенному преступлению.

Владимир Молчанов утверждает, что сейчас на правом береге Днепра в Херсонской области едва ли не в каждом селе есть своя "Буча". Прежде всего оккупанты зверствуют, чтобы окончательно запугать людей и оборвать любые их контакты с подконтрольной Украине территорией. Вражеские солдаты боятся, что люди будут сдавать их позиции ВСУ.

В основном местные жители находятся в подвалах под жестким контролем оккупантов.

"Увидев кого-то, кто передвигается, россияне просто убивают, — рассказывает Молчанов. — Часто — с целью ограбления, ведь у оккупантов отсутствуют поставки продовольствия".

К тому же пулю можно "схлопотать" даже за "неправильное слово" или "кривой" взгляд. При необходимости человека могут пытать, и, в отличии от уже упомянутых гестаповцев, россияне не гнушаются выбивать людям зубы, загонять иголки под ногти или даже угрожать ампутацией конечностей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в самом Херсоне ситуация не слишком лучше. Город четыре месяца живет в состоянии "тихого террора", и если действия украинцев не понравятся оккупантам, их могут похитить для дальнейших пыток.

Также мы писали, что частично жизнь в Херсоне напоминает времена лихих 90-х.

Теги:
#Херсонская область #Пытки #Оккупация #Армия РФ