Ракеты ударили по жилым домам и военным на Николаевщине (видео последствий)

В результате обстрела незначительные травмы получили несколько человек

Рано утром 5 июля оккупационная армия россии нанесла еще один ракетный удар по городу Николаев. По словам местных, несколько взрывов раздалось во время воздушной тревоги. Позже появились подробности и кадры последствий, вызвавших обстрел россиян.

Об этом городской голова Александр Сенкевич написал в своем Телеграмм-канале, отметив, что в результате вражеского ракетного удара несколько жителей города получили ранения, однако, к счастью, они оказались легкими, так что госпитализация им не понадобилась.

По его словам, взрывная волна и обломки ракет повредили семь многоэтажек. Более 200 окон были выбиты, двери в подъездах повреждены, а в некоторых квартирах людям пришлось даже вырезать замки, чтобы выбраться оттуда.

Сенкевич также добавил, что в настоящее время на местах работают представители департамента ЖКХ и администрации района. Они помогают жителям забить выбитые окна, заактировали повреждения и издали материалы для временного ремонта.

Кроме того, в военной комендатуре обороны города сообщили, что оккупационная армия россии осуществила массированный ракетный обстрел Николаевской области. Враг попал в объекты военной и гражданской инфраструктуры, в результате чего на местах возникли пожары. К счастью, пострадавшие не обнаружены.

"В Баштанке поражено здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде. В селе Лиманы — попадание вражеского снаряда возле школы: здание получило повреждения от ударной волны. Предварительно информации о человеческих потерях нет", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как вражеская российская армия около недели назад нанесла массированный ракетный удар по Николаеву. Смертельный снаряд кровавой армии рф попал в многоэтажку, в результате чего несколько человек получили ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.