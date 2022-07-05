Огонь и разрушения в Николаеве: эксклюзивные фото последствий ракетного обстрела города

Спасатели ликвидировали возникшие на месте ударов пожары

Во вторник, 5 июля, на 132-й день полномасштабного вторжения рф оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии, где все еще работали сотрудники ГСЧС Украины.

Сообщается, что после попадания в объекты военной и гражданской инфраструктуры возникли два пожара. Один ликвидирован на площади 1000 кв. м. К тушению привлекалось 63 человека, 15 единиц техники. Второй пожар, площадью 120 кв. м, потушили 14 пожарных и 2 единицы техники ГСЧС.

"Гореть вам в аду, ₚуZZкіє, за все, что вы творите на нашей земле", — написали в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Последствия ударов по Николаеву

Фото: Евгений Завгородний

Отметим, в результате обстрела жилых домов и военных на Николаевщине 5 июля погибших, к счастью нет, а ранения пострадавших оказались легкими.

Ранее сообщалось, что 29 июня захватчики варварски обстреляли Николаев, попав ракетой в жилой многоэтажный дом. Сообщается, что оккупанты выпустили по городу более 10 ракет. 28 июня вражеская ракета попала в Центральный стадион Николаева.