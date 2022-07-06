Военные назвали новую цель ракетных атак россиян на юге: подробности

По мере продвижения украинских защитников на южной линии фронта россияне становятся все более обозленными

Российские захватчики, недавно потерпев поражение с вывозом украинского зерна в Турцию, решили предпринять новые меры по блокировке портов нашей страны в Черном море. По информации оперативного командования "Юг", одной из приоритетных целей ракетных ударов для рф сейчас стала портовая инфраструктура.

Как отмечают военнослужащие в свежей сводке данных, россияне регулярно пытаются атаковать различные склады, элеваторы и хранилища с зерновыми, дабы усугубить проблему мирового голода. Главная цель таких провокаций — попытаться восстановить позиции рф в мире с помощью нового метода давления как на Украину, так и на западное сообщество.

Свои циничные атаки российские оккупанты пытаются объяснить якобы необходимостью уничтожить "скопление военной техники". Также роспропаганда зачастила с заявлениями о провокациях, которые касаются применения ядовитых веществ.

Для того, чтобы иметь успехи в подобных манипуляциях и атаках, россияне регулярно меняют составы и количество кораблей-носителей крылатых ракет в Черном море. Таким образом, по состоянию на утро 6 июля, в акватории моря находилось три надводных носителя и один большой десантный корабль, а также две подлодки.

Общее число крылатых ракет, что могут быть выпущены этими судами — 32 снаряда. Поэтому угроза с моря остается серьезной, сигналы тревог игнорировать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россия пыталась выдать воровство зерна из временно оккупированного Бердянска за "разблокировку" портов. Однако их цинизму с вывозом зерновых в "дружественные страны" не поверило цивилизованное общество.