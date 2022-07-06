В оккупированном Херсоне взрывы и мощный пожар: что известно

В среду, 6 июля, на 133-й день полномасштабного вторжения рф в оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

По данным "Суспільне Херсон", в районе железнодорожного вокзала поднимается дым.

"В Херсоне виден дым. Очевидцы говорят, что в районе железнодорожного вокзала. До этого в городе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — сообщает "Суспільне".

Кроме того, по информации telegram-канала u_now также взрывы были слышны в оккупированном Скадовске.

Предположительно, в Херсоне горит склад пластмассы. А в Скадовске могла быть накрыта военная база оккупантов.

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