Фильтрация и допросы: как выбраться с оккупированной Херсонщины

Жителей оккупированных территорий призывают выехать в безопасное место, чтобы облегчить работу ВСУ по деоккупации

Пока ВСУ шаг за шагом освобождают Херсонщину от захватчиков, у многих все еще стоит вопрос, как выехать из оккупированной территории.

"Крым Реалии" разбирался в этом вопросе. В издании отметили, что на 100% безопасного пути из оккупации, к сожалению, нет.

В издании подчеркнули, что есть всего два пути выезда из временно оккупированной Херсонщины: через блокпосты на линии фронта в Херсонской или Запорожской области, или через КПВВ на въезде в аннексированный Крым.

Первый вариант считается более опасным, ведь на этом направлении рф ни разу не открывала гуманитарных коридоров на подконтрольную украинскому правительству территорию. Журналист Олег Батурин рассказал изданию, что его путь на Украину занял 4 дня. Он отметил, что этот путь на свободную территорию только кажется коротким, но из-за блокпостов, фильтрации и очередей, он также может занять несколько дней.

"Только в апреле была договоренность о коридоре из Бериславского района, которую россияне в итоге сорвали, и больше таких договоренностей по Херсонской области не было. Люди вынуждены выезжать на свой страх и риск", — сказал Батурин.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук еще в июне призывала граждан уезжать из Херсонской области, чтобы помочь ВСУ деоккупировать территорию. Министр предлагала гражданам выезжать вторым путем — через аннексированный Крым.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что путь через Крым на данный момент является самым реалистичным.

"Мы знаем, что люди выезжают через Крым. Не только из-за призывов Ирины Верещук, но и потому, что это единственный по сути путь выезда", — рассказала Скрипник.

В таком случае граждан ожидает две фильтрации: проверку на КПП на крымском перешейке и испытание допросом уже на российской границе. Допрос может длиться часами… В зоне риска — все мужчины призывного возраста. Батурин не советует ехать через Крым тем людям, которые прошли АТО, или являются известными журналистами/активистами.

"Все мои собеседники говорили о том, что их очень долго держат, и всех тщательно допрашивают. Это может продолжаться 10, 12 и даже 14 часов. Все это время люди ждут, бусик ждет, потому что есть договоренности с перевозчиком", — добавил Батурин.

Оккупанты особое внимание уделяют перепискам на смартфонах и других устройствах. Однако в издании подчеркивают, что не стоит, например, полностью очищать переписки, телефонную книгу и папки с фотографиями, так как в этом случае также могут возникнуть вопросы.

В "Крым Реалии" отметили, что "теневые" перевозчики предлагают выезд в Крым из оккупированной Херсонщины в среднем за 1500 грн. Далее человек может через границы рф и РБ выехать в третьи страны. Один из перевозчиков предложил отвезти корреспондента издания из Симферополя в Варшаву за 600 американских долларов. В издании добавили, что гарантированно безопасных маршрутов из зоны российской оккупации сегодня не существует, как и нет исчерпывающих рекомендаций, выполнив которые можно обеспечить полную безопасность.

Ранее сообщалось, что 6 июля в оккупированном Херсоне прогремел взрыв.

Напомним, россияне зверствуют на оккупированной Херсонщине.