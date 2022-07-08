рф стянула больше кораблей в Черное море и провоцирует воздушные бои с ВСУ

Ракетные удары по мирным городам — ужасная, но уже стандартная тактика оккупантов

Российские войска продолжают накалять ситуацию на южном фронте. Главной тактикой врага сейчас являются частые артиллерийские и ракетные удары по мирной инфраструктуре Николаевщины и Одесчины, чему активно противостоят ВСУ.

Как свидетельствует свежая сводка оперативного командования "Юг", только за прошлые сутки украинская авиация и средства ПВО смогли отбить несколько воздушных атак врага в регионе. Чтобы усилить психологическое давление, противник вывел в море больше военных кораблей, в том числе десантных.

Так, 7 июля россияне выпустили из истребителя "Су-35" несколько ракет "воздух-воздух", пытаясь атаковать наших штурмовиков. Однако удачная маневренность наших защитников помогла ВСУ избежать жертв. Оккупанты же не получили ожидаемого успеха. Как и в случае с атакой военным вертолетом "Ка-52" в Херсонской области. Из-за мощного ответного огня с земли вражеский пилот был вынужден скрыться, хотя и начинал обстреливать украинские позиции.

К сожалению, были нанесены тяжелые удары по Николаеву, Очакову, а также Галициново. Однако уже хорошо, что человеческих жертв нет.

При этом всем украинские воины куда удачливей в авиационных маневрах. С помощью вертолетов были атакованы вражеский опорный пункт и склады боеприпасов рядом с Давидовым Бродом и Правдиным. Российская армия понесла урон не только в живой силе — минус 12 бойцов, но и потеряла танк, гаубицу "Мста-Б", беспилотник "Орлан-10". Разумеется, уничтожен и атакованный склад.

Однако угроза ракетных ударов со стороны врага, особенно с использованием кораблей, остается. На данный момент в акватории моря пребывает четыре надводных судна и две подлодки, на которых в общей сложности содержится около 40 крылатых ракет марки "Калибр". Также свое присутствие в Черном море оккупанты усилили присутствием сразу трех больших десантных кораблей.

Именно поэтому военные просят жителей южных областей быть более осмотрительными и реагировать на сигналы воздушных тревог, как того требуют правила.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал еще об одной важной морской победе Украины. Благодаря отваге наших защитников над Змеиным наконец-то вновь развевается украинский государственный флаг.

При этом наши бойцы успели справиться со своей задачей до того, как наглые оккупанты вновь атаковали остров с помощью ракет. Интересно, что в Минобороны рф отчитались, будто бы уничтожили наших бойцов. Впрочем, рисовать себе победы — это любимое занятие роспропаганды.