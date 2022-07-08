В Херсонской области партизаны ликвидировали коллаборанта с верхушки полиции

Тело предателя Украины обнаружили в его собственном автомобиле

В Новой Каховке Херсонской области, которая сейчас частично находится под временной оккупацией россиян, застрелили заместителя начальника полиции Сергея Томко. Правоохранитель перешел на сторону оккупантов.

Информацию об этом днем ранее обнародовал украинский журналист Олег Батурин в Facebook, а уже в пятницу, 8 июля, ее подтвердили российские СМИ.

Предварительно известно, что предателя с Новой Каховки Сергея Томко убили 7 июля в промежутке с 15.30 до 16.00. Пропагандистские российские СМИ по этому поводу добавили, что 26-летний коллаборант был убит в его же машине, а в сети в подтверждение этого появились фото с места событий.

Коллаборанта Томко ликвидировали в его же авто на Херсонщине

Стоит отметить, что украинские правоохранители 5 мая сообщили Сергею Томко о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом, в частности, сообщала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Известно, что с момента оккупации Новой Каховки Сергей Томко принял сторону оккупантов и участвовал в устраиваемых ими политических мероприятиях. Россияне сделали его заместителем начальника полии региона, однако долго поработать он не успел.

Сергей Томко перешел на сторону россиян в Новой Каховке, но его быстро ликвидировали

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Чернобаевке Херсонской области неизвестные взорвали автомобиль бывшего руководителя здешней автостанции, который перешел на сторону оккупантов, Юрия Турулева. Также мы писали, как во временно оккупированном россиянами Херсоне неизвестные взорвали автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева. Оккупационные власти подозревают в покушении на убийство украинских партизан.