Не хотят осознавать реальность: Гайдай развенчал миф о "победах" россиян на Донбассе

Украинские артиллеристы заставляют россиян бежать

Российские военные успешно отчитывались о захвате Луганщины еще неделю назад, но часть области все еще остается под украинским контролем. Враг беспощадно обстреливает эту часть региона — возле Белогоровки стягивает войска и нанес четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он также отметил, что оккупанты живут своими успехами в марте, сумев за последние четыре месяца подвинуться на несколько километров. Удалось это им ценой уничтожения крупных городов. Сейчас им дают отпор и они убегают.

Глава администрации рассказал о ситуации возле Золотаровки — украинские военные накрыли артиллерией позиции российских захватчиков и те вынуждены были быстро их покинуть. Атака на Верхнекаменское не была успешной для оккупантов.

Последствия обстрелов со стороны рф

Золотаровка и Верхнекаменское находятся к западу от оккупированных Северодонецка и Лисичанска

Отметим, что российские войска атакуют со стороны Лисичанска в сторону Северска. Гайдай сообщает, что их попытки напрасны. Кроме перемещений противника, Генштаб также отмечает усиление обстрелов в этом направлении.

Ранее "Телеграф" публиковал карты боевых действий в Украине от американского Института изучения войны. В них отмечается, что бои также ведутся на Северском направлении у Григоровки.