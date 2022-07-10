Очередной "хлопок": ка Харкьовщине ликвидировали местного гауляйтера

Коллаборантов не ждет ничего хорошего

В воскресенье, 10 июля, на 137-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о ликвидации коллаборанта на Харьковщине.

Смерть ставленника оккупантов в Великом Бурлуке (Харьковская область) Евгения Юнакова наступила в результате взрыва. Об этом сообщили сразу несколько источников, в частности Инсайдер UA.

Сообщается, что автомобиль с коллаборантом был взорван вблизи местной администрации.

"Наши источники сообщают о ликвидации в Великом Бурлуке ставленника оккупантов Евгения Юнакова. Автомобиль с коллаборантом был взорван возле местной администрации сегодня около 16:00 по киевскому времени. Партизанское движение только начинает набирать обороты. Каждого, кто будет сотрудничать с оккупантами, ждет либо суд, либо смерть", — сообщает источник.

Великий Бурлук на карте Украины

Сообщается, что Юнаков до полномасштабного вторжения был юристом у председателя Ольховатской громады Василия Сорокина, который перешел на сторону оккупантов. Предварительно, Юнаков был назначен целым гауляйтером Купянского района.

"Распространяется информация, что коллаборант из оккупированного Большого Бурлука Евгений Юнаков в результате "хлопка" (взрыва — Ред.) в его машине сделал жест доброй воли и отрицательно родился. Очень яркая и быстрая карьера. "Они живы", а ты – нет", — отметил в Facebook журналист Павел Федосенко, который опубликовал фото коллаборанта.

Евгений Юнаков предварительно ликвидирован

Добавим, что спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram отметил, что ликвидация коллаборанта пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что на территории оккупированной Херсонщины партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции. А в оккупированной Каховке сгорело авто коллаборантки.