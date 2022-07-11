Жизнь в оккупации. Бердянск: пляжи без людей, все ждут прихода ВСУ
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Линия фронта на Юге Украины в скором времени вероятно сместится
Бердянск Запорожской области хоть и страдает уже пятый месяц в оккупации, но помнит, что он — украинский город, люди там не сгибаются под гнетом российских военных и ждут прихода Вооруженных сил Украины.
Но у Бердянска сейчас не лучшие времена: люди уже практически привыкли ко взрывам в порту, оккупанты перебрасывают технику, а о курортном сезоне не идет и речи. "Телеграф" собрал последние фото и видео с места событий.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в сторону Бердянска началась переброска военной техники оккупантов, — судя по всему, они готовятся к смещению линии фронта на фоне подготовки контрнаступления Украины.
В порту Бердянска тем временем видно по меньшей мере один российский корабль.
Хотя бердянцы живут за более чем 100 километров вглубь оккупированной территории, они не теряют надежды на Победу Украины и ждут освобождения:
Центр и пляжи Бердянска тем временем практически пустые, лишь изредка видно отдыхающих, которых можно легко пересчитать по пальцам.
Напомним, ранее "Телеграф" показывал, что сейчас происходит во временно оккупированной Кирилловке.