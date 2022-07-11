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Жизнь в оккупации. Бердянск: пляжи без людей, все ждут прихода ВСУ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Бердянск переживает не лучшие времена в оккупации Новость обновлена 11 июля 2022, 07:55
Бердянск переживает не лучшие времена в оккупации

Линия фронта на Юге Украины в скором времени вероятно сместится

Бердянск Запорожской области хоть и страдает уже пятый месяц в оккупации, но помнит, что он — украинский город, люди там не сгибаются под гнетом российских военных и ждут прихода Вооруженных сил Украины.

Но у Бердянска сейчас не лучшие времена: люди уже практически привыкли ко взрывам в порту, оккупанты перебрасывают технику, а о курортном сезоне не идет и речи. "Телеграф" собрал последние фото и видео с места событий.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в сторону Бердянска началась переброска военной техники оккупантов, — судя по всему, они готовятся к смещению линии фронта на фоне подготовки контрнаступления Украины.

В порту Бердянска тем временем видно по меньшей мере один российский корабль.

Хотя бердянцы живут за более чем 100 километров вглубь оккупированной территории, они не теряют надежды на Победу Украины и ждут освобождения:

Бердянск на карте оккупированных территорий
Бердянск на карте оккупированных территорий
Бердянск Украина
Люди в Бердянске несмотря ни на что верят в освобождение
Бердянск в оккупации пляжи июль 2022
Оккупации не сломить бердянцев

Центр и пляжи Бердянска тем временем практически пустые, лишь изредка видно отдыхающих, которых можно легко пересчитать по пальцам.

Бердянск пляжи июль 2022
Толпы отдыхающих не наблюдается
Бердянск пляжи июль 2022
Центр города пустой и безлюдный
Бердянск пляжи июль 2022
На популярных локациях для фотосессий единицы людей
Бердянск пляжи июль 2022
Даже в разгар дня отдыхающих можно пересчитать по пальцам

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, что сейчас происходит во временно оккупированной Кирилловке.

Теги:
#Бердянск #Оккупация