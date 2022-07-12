Денег не хватило: оскорбивший бойцов ВСУ мажор из Кривого Рога продает авто после суда

Карма быстро настигла парня, критиковавшего ВСУ и считавшего, что при россиянах будет "жить, как жил"

История 22-летнего жителя Кривого Рога Захара Палатина, назвавшего украинских защитников "пушечным мясом" после проверки его автомобиля на блокпосте, еще не закончилась. Вскоре после суда, который признал молодчика виновным и обязал его выплатить крупный штраф, он выставил на продажу то самое авто, которое попало с ним во множество новостей.

Об этом свидетельствует не только объявление на сайте Auro-RIA, но и проверка, проведенная "Телеграфом" через открытые базы данных. Несмотря на то, что рекламные фото автомобиля опубликованы без номерного знака, VIN-код свидетельствует, что это одна и та же машина.

За автомобиль марки Audi A3 владелец просит 7800 долларов США. По актуальному на 12 июля курсу это 293 904 грн.

Объявление на сайте продажи

Судя по всему, Палатин надеется выплатить из этих денег штраф, который был ему присужден, и еще немного оставить себе на жизнь (и, возможно, на велосипед).

Стоит подчеркнуть, что продавцом машины указан некий Александр, однако уже упомянутый VIN-код, который обязательно указывается на сайте продажи, совпадает с номерным знаком авто Захара Палатина.

Напомним, что жителю Кривого Рога всего 22 года, но он уже успел "устать от войны" и всех необходимых проверок, которые ВСУ устраивают водителям. После довольно быстрой реакции правоохранительных органов парню пришлось извиниться перед военнослужащими, а теперь выискивать деньги на уплату административного взыскания.

Раньше "Телеграф" рассказывал, как в Киеве отреагировали на женщину, обещавшую, то скоро в столицу "придет путин", чтобы навести порядок. Спойлер — карма вышла практически молниеносной.